Съездила, родила и вернулась, никому не сказав! Волочкова объявила о прибавлении

Ребёнок родился у служанки, которая следит за хозяйством в доме бывшей балерины. Причём, судя по признанию самой "белой госпожи", девушка боялась рассказывать об этом и поспешила поскорее вернуться к работе.

Пост, в котором Волочкова объявила о рождении девочки у некой Лолы, собрал около 15 тысяч лайков, но помимо поздравлений подписчики резонно подмечают, что девушка, судя по всему, очень сильно боится потерять работу, мол, Анастасия держит её в строгом теле. И, действительно, ранее о так называемой хозяюшке по дому ничего не было слышно.

"Мои дорогие! У нас грандиозное событие! Наша Лола (хозяюшка по дому) родила вторую дочку!Причём, видимо, взяла пример с меня. Фигаро там — Фигаро тут! Съездила, родила и вернулась, никому не сказав! Анастасия Волочкова

Также пользователи подмечают тот факт, что Лола не просто так не хотела тревожить Волочкову — вероятно, она боялась потерять работу. Другие заподозрили бывшую балерину в том ,что она эксплуатирует бедную девушку, а "фото с обнимашками выкладывает в Сеть для отвода глаз".

Не хотела тревожить и доставлять беспокойства. Теперь у нас счастливый детский сад. Лола, я тобой дорожу и восхищаюсь! Анастасия Волочкова

У самой Волочковой есть дочь-подросток Ариадна, но недавно танцовщица намекнула, что готова ко вторым родам.