5 китайских блогеров, которые зарабатывают миллионы, просто дурачась на видео

Мобильным приложением для создания коротких роликов Douyin, за пределами Поднебесной известным под названием TikTok, пользуются уже более 500 миллионов человек в 150 странах мира. Некоторые из них стремительно завоевали популярность и сколотили состояния. Представляем вашему вниманию самую верхушку этого айсберга.

"Зубки зайки" (兔子牙)

"Зубки зайки" (так с китайского переводится её прозвище) — бывшая фотомодель и победительница популярного реалити-шоу. В этом году она только на донатах умудрилась заработать 5 миллионов долларов. Девушка ведёт видеостримы на сайте Kugou, где исполняет песни на заказ. А ещё она сочиняет собственные композиции и снимает на них клипы.

Мэн Лэй (AG超玩会梦泪)

Профессиональный геймер Мэн Лэй утверждает, что за год зарабатывает сумму, эквивалентную нескольким миллионам долларов. В это легко поверить, если знать, что только один из его стримов со сражениями в многопользовательской мобильной игре King of Glory посмотрели 22 миллиона человек, которые пожертвовали 1 миллион юаней (более 160 тысяч долларов). Со стороны может показаться, что он просто целыми днями пялится в экран телефона. Так оно и есть, но, в отличие от большинства, ему за это платят.

Чжу Сяохань (祝晓晗)

Профессиональная актриса Чжу Сяохань запустила свое веб-шоу всего 4 месяца назад, но у неё уже почти 9 миллионов подписчиков. Она снимает юмористические скетчи и выкладывает их на площадках Douyin, Vigo и Kwai. Сюжеты строятся вокруг забавных случаев из жизни и разговоров с её отцом. Роль отца тоже исполняет профессиональный актёр. О том, сколько девушка зарабатывает на своих роликах, не сообщается.

Чжан Хэхэ (张禾禾)

Чжан Хэхэ окончила музыкальное училище и победила в китайском аналоге шоу "Голос", но прославилась благодаря вирусному видео, которое за сутки собрало более 5 миллионов лайков. Девушку засняли в кафе, где она работает официанткой. На просьбу налить чашку марокканского чая она начинает демонстрировать свои вокальные данные. На площадке Douyin у Чжан Хэхэ почти 8 миллионов подписчиков. Часть из них теперь выстраивается в очередь в то самое кафе.

Братец Гуй (鬼哥)

Братец Гуй всего за несколько месяцев обзавёлся двумя миллионами поклонников в Douyin благодаря своим роликам с розыгрышами и другому юмористическому контенту. Юноша работает со старейшим в Китае блогерским агентством Liaocheng Media. Основатели компании признаются, что ищут подопечных среди студентов. На первом этапе предпочтение отдают обладателям смазливой внешности, а потом отбирают наиболее талантливых.

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