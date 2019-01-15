Бабуля показала рэперу, что такое настоящие панчи, жёстко затроллив его в Сети

Начинающий рэпер Lil Nas X написал в "Твиттере" пост про то, что его оскорбляет в соцсетях пожилая женщина, и он стал вирусным.

Оскорбления в соцсетях — тема неприятная, но совсем не новая. Тем более с ней хоть немного знаком каждый человек, претендующий на публичность. Но здесь она приобрела совсем иной оттенок. Вряд ли музыкант ожидал, что его будет жёстко троллить бабуля. Но старушка показала ему, что значит панчи. Рэпер, у которого около 6 тысяч подписчиков в "Инстаграме", рассказал о своей "беде" в "Твиттере" и прикрепил скриншоты с оскорблениями и страницей острой на язык бабули.

Какая-то бабуля издевается надо мной в "Инстаграме" LilNasX

Все они были написаны с аккаунта Missshirleymay88, который, как указано на странице, принадлежит Ширли Мейнард. Женщина описывала себя как бабушку пяти внуков, бывшую медсестру, а также указала, что она Дева по гороскопу, и оставила цитату из Нового Завета. Что её привело на страницу к рэперу и заставило написать оскорбительные вещи, неизвестно. Но в том числе она оставила комментарий о его внешнем виде.

Молодой человек, вы носите дамскую сумочку на улице? Господи, благослови этого ребёнка Missshirleymay88

А в комментариях к видео и вовсе использовала обидное выражение, которое используется западными интернет-пользователями в качестве мема.

Кого только Бог не сотворит Missshirleymay88

Пост рэпера с жалобой стал вирусным, набрав больше 260 тысяч лайков. И пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одних находчивая бабуля очень насмешила, а вот другие пользователи сочли это одним из самых обидных оскорблений на свете.

Я заорал, когда увидел "Кого только Бог не сотворит" SPanumpabi