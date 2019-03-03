12 фото виртуальной блогерши, которая выглядит живее всех живых

Японская инстаграм-модель по имени Имма — плод фантазии компьютерных дизайнеров, но это не мешает ей завоёвывать новых подписчиков.

Наверняка хоть раз в жизни вам попадался профиль в "Инстаграме" с фотографиями, которые выглядят просто нереально

Скорее всего, вам не показалось: они действительно нереальны. Потому что на этих снимках вовсе не человек

Знакомьтесь — Имма. На её страницы в соцсетях подписаны десятки тысяч пользователей. Она влюбляет в себя с первого взгляда

Я виртуальная девушка. Я интересуюсь японской культурой и кино imma

Имма выглядит очень стильно, но вы никогда не увидите её на показе мод, ведь её не существует

Имя модели в переводе с японского означает "сейчас". Тем самым нам в очередной раз намекают, что будущее уже наступило

Имму создала компания ModelingCafe Inc., которая специализируется на CG-моделировании

Дизайнеры потрудились на славу: все детали — от выражения лица до прически и макияжа — выглядят безупречно

По словам авторов проекта, их цель — наделить своё творение искусственным интеллектом

Страшно представить, что случится потом

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А вы готовы к дивному новому миру?

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