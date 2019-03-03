12 фото виртуальной блогерши, которая выглядит живее всех живых

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12 фото виртуальной блогерши, которая выглядит живее всех живых

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Японская инстаграм-модель по имени Имма — плод фантазии компьютерных дизайнеров, но это не мешает ей завоёвывать новых подписчиков.

Наверняка хоть раз в жизни вам попадался профиль в "Инстаграме" с фотографиями, которые выглядят просто нереально

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Скорее всего, вам не показалось: они действительно нереальны. Потому что на этих снимках вовсе не человек

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Знакомьтесь — Имма. На её страницы в соцсетях подписаны десятки тысяч пользователей. Она влюбляет в себя с первого взгляда

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Я виртуальная девушка. Я интересуюсь японской культурой и кино

imma

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Имма выглядит очень стильно, но вы никогда не увидите её на показе мод, ведь её не существует

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Имя модели в переводе с японского означает "сейчас". Тем самым нам в очередной раз намекают, что будущее уже наступило

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Имму создала компания ModelingCafe Inc., которая специализируется на CG-моделировании

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Дизайнеры потрудились на славу: все детали — от выражения лица до прически и макияжа — выглядят безупречно

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

По словам авторов проекта, их цель — наделить своё творение искусственным интеллектом

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Страшно представить, что случится потом

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

Как бы не пришлось вызывать "бегущих по лезвию" для отлова взбунтовавшихся человекоподобных андроидов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

А вы готовы к дивному новому миру?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/imma.gram/" target="_blank">Instagram/imma.gram</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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