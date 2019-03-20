Феминистка закатила истерику, когда Lush отказала ей в бесплатной косметике

38-летняя журналистка и фемактивистка поделилась историей об отказе бренда в своём инстаграме. Сочувствия Белла получила мало, зато внимание к себе ей привлечь удалось.

Белла публикуется в различных СМИ и позиционирует себя как фемактивистка. Недавно она пожаловалась в сториз, что Lush отказала ей прислать бесплатный набор косметики, чтобы Рапопорт рассказала о нём подписчикам. Активистка оскорбилась и назвала вполне вежливый ответ бренда хамством.

Белла заявила, что компания, которая якобы поддерживает феминистские ценности, сотрудничает только с раскрученными блогерами. Хотя сама Рапопорт, по её мнению, очень многое сделала для феминизма и заслуживает внимания.

Несмотря на сетования журналистки, в соцсетях она не встретила особой поддержки. А сама ситуация стала шаблоном для шуток — юзеры активно стали придумывать мемы с обращением к Lush. Но зато некоторые отметили, что количество подписчиков у блогерши резко возросло.

.@elonmusk Здравствуйте! Я блогер я бы хотела получить какую-нибудь машину или огнемёт и рассказать про него в сторис — Лось (19,6) (@poooovar) 20 марта 2019 г.

Кстати, Лаш отказался с ней сотрудничать, потому что у неё было меньше десяти тысяч подписчиков — всего шесть. И посмотрите только — уже почти 10 тысяч. Но нам никто не скажет спасибо за то, что открыли для неё путь к бесплатным шипучкам для ванны JenyaVaronina

Тем не менее бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева заявила, что их ответ был обычным, стандартным. Но они сочувствуют блогерше и собираются отреагировать на ситуацию, пишет издание "Говорит Москва".

— Мы о какой-то реакции подумаем точно. То, что она закрыла свой аккаунт, здесь ей можно только посочувствовать, — сказала Варвара.