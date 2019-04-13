Лунный арбуз свёл всех с ума, но у него уже появились серьёзные конкуренты

Арбуз с мякотью синего цвета растёт только в Японии, после него даже вода становится сладкой. На самом деле нет. Синего арбуза не существует, и, чтобы подчеркнуть всю абсурдность этого фейка, пользователи соцсетей вооружились фотошопом.

Фото синего арбуза впервые появилось в 2011 году и с тех пор периодически всплывает в соцсетях, вводя в заблуждение доверчивых пользователей

Это лунный арбуз (асидус). Он растёт в некоторых областях Японии, его мякоть синего цвета. Если после асидуса съесть что-нибудь кислое, оно покажется сладким, а вода приобретёт вкус апельсина. Цена — около 16 тысяч йен (примерно 200 долларов) voyagevisuelle

Практически сразу выяснилось, что "асидус" — не что иное, как обычный красный арбуз, отредактированный в фотошопе

Здравомыслящие пользователи соцсетей устали всякий раз объяснять, что это фейк, и решили высмеять синий арбуз, придумав для него конкурентов

Это александрийский арбуз. Он растёт только в джунглях Перу. Регулярное употребление предотвращает старение. Местные называют его кухул аджав какао ши-джии meeeeeerlin

Кто-то решил объединить арбуз и пиццу. В комментариях раздались вздохи сожаления о том, что это неправда

Это пеппербуз. Он обладает всеми полезными свойствами обычного арбуза, но на вкус — точь-в-точь как пицца пепперони coolstoryrob.tumblr.com

А как вам кусочек арбуза с чертами лица Патрика, героя мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"?

Вкус этого арбуза никогда не перестанет вас удивлять bestrooftalkever

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