Новые феодалы. Как бороться с цензурой "Ютуба" и "Фейсбука"

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, что интернет-гиганты давно похоронили свободу слова.

В день митинга 3 июля YouTube заблокировал два стрима условно "провластных" блогеров: Леси Рябцевой и Илиаса Меркури. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич раскритиковал американский сервис видеохостинга и добавил, что американская свобода слова — это "весьма избирательная вещь". Председатель комиссии также заметил, что "свой стрим с этой прогулки вели так называемые представители оппозиции, у них не было проблем".

Дело в том, что свобода слова, как мы все знаем из учебников и патриотичных американских фильмов, в США гарантирует первая поправка к конституции. В Америке действительно запрещена цензура любого рода, но, как известно, из каждого правила есть исключение, а на каждый запрет — своя уловка.

Что Facebook, что Youtube, что Twitter — частные корпорации, а они, в отличие от государства, не должны вам ничего. У корпорации вместо конституции — пользовательское соглашение. Которое, кстати, вы читали? Потому что если бы читали, знали бы, что прав у вас как у пользователей нет примерно никаких.

То, что глобальные корпорации — это частные и коммерческие предприятия, должно было бы, по идее, и быть гарантией свободы. В идеальном мире чистого капитализма их должны интересовать исключительно цифры просмотров, а что именно вы там пишете или показываете — дело ваше. Но мы не живём в идеальном мире, а потому получается так, что по обе стороны океана сервисы блокируют именно тех пользователей, которые не согласны с прозападной "генеральной линией партии".

Я полагаю, г-н Малькевич слышал про Алекса Джонса, американского телеведущего, владельца портала InfoWars, который первым рассказал миру о том, что наши телефоны и планшеты следят за нами. Тогда его обсмеяли, но позже догадку подтвердил уже Wikileaks. Так вот, Джонс и его шоу навсегда изгнаны со всех крупных платформ: Facebook, Twitter, Youtube.

Та же судьба постигла Майло Яннопулоса, британского консервативного комментатора, сторонника Дональда Трампа и тоже звёздного блогера. В пожизненный бан отправился Пол Джозеф Уотсон, автор слогана "Консерватизм — это новая контркультура". Все эти люди виноваты только в том, что позволили себе высказывать мнение, отличное от мнения либерального мейнстрима. И то, что в США у власти сейчас президент, которого они так горячо и активно поддерживали, не меняет ровным счётом ничего. Корпорации — это не просто государства в государстве. Они давно уже стали могущественнее государств, субъектами права которых они всё ещё формально являются.

С тех пор как блоггинг из забавы превратился для кого-то в основное средство самовыражения, а для кого-то в основную профессию, в руках интернет-платформ оказались все инструменты, присущие государству, — они получают налоги (процент с ваших просмотров), они могут поощрять (продвижением) и наказывать баном — виртуальным аналогом тюрьмы. Мы с вами все в той или иной мере — граждане тех социальных платформ, на которых ведём наши блоги. И когда известный американский юрист называл наше время временем "корпоративного феодализма", он делал это совсем не зря.

Случилось так, что политика нашего государства в глазах глобальных корпораций попадает примерно на ту же полку, где уже стоят европейские и американские диссиденты: Джонс, Яннопулос, Уотсон и другие. Стрим Рябцевой и Меркури заблокировали до того, как они вышли в эфир — просто потому, что эти люди им априори неугодны. Апеллировать к правительству, к демократическим ценностям, к свободе слова бесполезно — в ответ вам просто ткнут в лицо пользовательское соглашение, в котором всех этих слов просто нет.

Единственное, что мы можем противопоставить корпоративной цензуре — это создавать свои, альтернативные платформы. Это работает, причём работает уже. Угадайте, куда ушли блогеры-миллионники Яннопулос, Джонс и Уотсон? Правильно — они ушли в наш, русский "Телеграм"! Который, правда, в России тоже пока что запрещён.