Когда хочешь выглядеть лучше, но "Инстаграм" выдаёт с потрохами: 15 провалов

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Фото © reddit.com

Эти люди сами не поняли, как в погоне за лайками доказали теорию относительности.

Пользователи Reddit.com находят в соцсетях самые яркие примеры злоупотребления фотошопом. Портал Bored Panda выбрал лучшие из лучших.

Когда подруги видят мир по-разному

<p>Фото © reddit.com</p>

Страшно представить, что произойдёт, когда она встанет

<p>Фото © reddit.com</p>

Я только фильтр наложу, говорила она

<p>Фото © reddit.com</p>

Зубы белее носков

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда ты настолько горяча, что искажаешь пространство

<p>Фото © reddit.com</p>

Одно выражение лица на всех фото. А вам слабо?

<p>Фото © reddit.com</p>

"Хм, кажется, это тело подойдёт"

<p>Фото © reddit.com</p>

Заглядывает прямо в душу

<p>Фото © reddit.com</p>

Ради эффектного кадра пришлось пожертвовать рукой

<p>Фото © reddit.com</p>

Чужие среди нас

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда, пройдя The Sims, сразу регистрируешься в "Тиндере"

<p>Фото © reddit.com</p>

Хорошо, когда действительно есть что показать

<p>Фото © reddit.com</p>

Зачем тратить деньги на путешествия, если есть фотошоп?

<p>Фото © reddit.com</p>

Причёска с эффектом "антидождь"

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда принимаешь себя такой, какая ты есть

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда пытался сделать панорамный снимок, но что-то пошло не так: 15 примеров

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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