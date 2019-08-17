Когда хочешь выглядеть лучше, но "Инстаграм" выдаёт с потрохами: 15 провалов

Пользователи Reddit.com находят в соцсетях самые яркие примеры злоупотребления фотошопом. Портал Bored Panda выбрал лучшие из лучших.
Когда подруги видят мир по-разному
Страшно представить, что произойдёт, когда она встанет
Я только фильтр наложу, говорила она
Зубы белее носков
Когда ты настолько горяча, что искажаешь пространство
Одно выражение лица на всех фото. А вам слабо?
"Хм, кажется, это тело подойдёт"
Заглядывает прямо в душу
Ради эффектного кадра пришлось пожертвовать рукой
Чужие среди нас
Когда, пройдя The Sims, сразу регистрируешься в "Тиндере"
Хорошо, когда действительно есть что показать
Зачем тратить деньги на путешествия, если есть фотошоп?
Причёска с эффектом "антидождь"
Когда принимаешь себя такой, какая ты есть
Когда пытался сделать панорамный снимок, но что-то пошло не так: 15 примеров