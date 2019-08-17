Когда хочешь выглядеть лучше, но "Инстаграм" выдаёт с потрохами: 15 провалов

Эти люди сами не поняли, как в погоне за лайками доказали теорию относительности.

Пользователи Reddit.com находят в соцсетях самые яркие примеры злоупотребления фотошопом. Портал Bored Panda выбрал лучшие из лучших.

Когда подруги видят мир по-разному

Страшно представить, что произойдёт, когда она встанет

Я только фильтр наложу, говорила она

Зубы белее носков

Когда ты настолько горяча, что искажаешь пространство

Одно выражение лица на всех фото. А вам слабо?

"Хм, кажется, это тело подойдёт"

Заглядывает прямо в душу

Ради эффектного кадра пришлось пожертвовать рукой

Чужие среди нас

Когда, пройдя The Sims, сразу регистрируешься в "Тиндере"

Хорошо, когда действительно есть что показать

Зачем тратить деньги на путешествия, если есть фотошоп?

Причёска с эффектом "антидождь"

Когда принимаешь себя такой, какая ты есть

Когда пытался сделать панорамный снимок, но что-то пошло не так: 15 примеров