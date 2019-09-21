8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи

За каждой идеальной фотографией, выложенной в соцсеть, скрывается дюжина гораздо менее удачных попыток найти нужный ракурс, позу и выражение лица.

Противопоставление "Инстаграма" и реальной жизни — новый тренд, набирающий популярность. В порыве саморазоблачения блогеры выкладывают снимки, показывающие, как обстоят дела на самом деле, сообщает Insider. Есть среди них и самые активные.

Чесси Кинг

25-летняя жительница Лондона не боится демонстрировать своим подписчикам, как её реальная внешность порой разительно отличается от того, что они видят в своей ленте. Она часто выкладывает снимки, нарушающие каноны "Инстаграма", чтобы напомнить пользователям соцсети о том, что меню — это ещё не еда.

Карина Ирби

Дизайнер бикини из Австралии ведёт две странички в "Инстаграме": одну — "как у людей", а вторую — чтобы посмеяться над собой и другими инфлюенсерами. Кирби показывает, что каждому выверенному кадру предшествует множество менее удачных попыток: с двойным подбородком или на неприглядном фоне.

Рианна Мейер

26-летняя нидерландка Рианна Мейер уверяет, что в "Инстаграме" вообще не стоит искать правду жизни. Она выкладывает у себя на страничке коллажи, наглядно демонстрирующие разницу между тем, что обычно видят пользователи соцсети, и тем, что остаётся за кадром. "Сначала я боялась, но потом обрела свой голос", — говорит Рианна.

Сара Путо

23-летняя Сара Путо регулярно демонстрирует своим подписчикам, как сильно выбор позы может изменить восприятие человека на фото. Снимки, которые она выкладывает, обычно сделаны с интервалом в несколько секунд. Но иногда девушка постит реальную версию себя без всякого сравнения с "идеальными" кадрами.

Виктория Спенс

"Я просто хочу, чтобы каждая женщина жила в гармонии с собой", — говорит 24-летняя британка. "Когда ваши подписчики видят, что вы выкладываете селфи в маминых джинсах, которые были велики вам ещё в прошлом году, а сейчас в самый раз, и при этом открыто признаётесь, что набрали вес, вы даёте другим людям понять, что они не одиноки", — объясняет она.

Ваня Викстрем

Шведка Ваня Викстрем использует хештег #letskeepitreal, чтобы подписчики не только могли увидеть её такой, какая она есть, но и сами последовали её примеру. Как и другие пользователи "Инстаграма", она публикует фотографии себя, своей семьи, еды и дома, но время от времени разбавляет ленту неотретушированными снимками.

Малин Бьорк

Малин работает фитнес-тренером, но, несмотря на это, не стесняется говорить о своих недостатках. Девушка регулярно публикует фотографии, показывающие, как правильное освещение и нужный ракурс могут изменить внешность человека в кадре. А ещё она утверждает, что быть здоровым и выглядеть здоровым — это отнюдь не одно и то же.

Ким Бритт

Название аккаунта Ким Бритт в "Инстаграме" говорит само за себя: "Правда непривлекательна". Она выкладывает снимки, глядя на которые, сразу становится понятно, что щенки, конечно, милые, но за ними нужно убирать экскременты, что шарфы имеют обыкновение развеваться на ветру и закрывать лицо и что ванные комнаты на самом деле выглядят не так уж и гламурно.

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