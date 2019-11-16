15 самых странных фото, когда-либо сделанных в троллейбусе

Рокас решил завести страничку, посвящённую странным пассажирам, после одного случая, передаёт Bored Panda. Как-то раз вместе с ним в троллейбусе ехал пьяный мужчина, который курил и пел блатные песни. После того как его выгнали, певец не потерял бодрости духа, помахал Рокасу рукой и улыбнулся.
Сразу видно — безбилетник
Судя по выражению морды этой собаки, она понимает, что попала в "Инстаграм"
Карманник
Закрывая тему животных в троллейбусе
Литовские тренды
У мужчин — свои
Зимний режим активирован
Бывают ситуации, когда просто нельзя не сделать снимок
Аксессуар для дополненной реальности
А этот — для тех, кто не хочет изменять привычкам
И почему раньше никто не догадался так сделать?
Троллейбус — лучшее место для спонтанной тренировки по поул-дэнсу
Главное — не переутомиться
Доктора вызывали?
Г — Гармония
Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"