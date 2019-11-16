15 самых странных фото, когда-либо сделанных в троллейбусе

711

Фото © Instagram/humansoftrulai

Автор блога Humans of Trūlai ("Люди в троллейбусе") Рокас Стасявичюс выкладывает в "Инстаграм" необычные кадры, сделанные в общественном транспорте Литвы. Впрочем, на снимках не только люди...

Рокас решил завести страничку, посвящённую странным пассажирам, после одного случая, передаёт Bored Panda. Как-то раз вместе с ним в троллейбусе ехал пьяный мужчина, который курил и пел блатные песни. После того как его выгнали, певец не потерял бодрости духа, помахал Рокасу рукой и улыбнулся.

Сразу видно — безбилетник

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Судя по выражению морды этой собаки, она понимает, что попала в "Инстаграм"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Карманник

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Закрывая тему животных в троллейбусе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Литовские тренды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

У мужчин — свои

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Зимний режим активирован

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Бывают ситуации, когда просто нельзя не сделать снимок

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Аксессуар для дополненной реальности

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

А этот — для тех, кто не хочет изменять привычкам

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

И почему раньше никто не догадался так сделать?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Троллейбус — лучшее место для спонтанной тренировки по поул-дэнсу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Главное — не переутомиться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Доктора вызывали?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Г — Гармония

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/humansoftrulai/" target="_blank">humansoftrulai</a></p>

Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×