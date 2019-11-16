15 самых странных фото, когда-либо сделанных в троллейбусе

Автор блога Humans of Trūlai ("Люди в троллейбусе") Рокас Стасявичюс выкладывает в "Инстаграм" необычные кадры, сделанные в общественном транспорте Литвы. Впрочем, на снимках не только люди...

Рокас решил завести страничку, посвящённую странным пассажирам, после одного случая, передаёт Bored Panda. Как-то раз вместе с ним в троллейбусе ехал пьяный мужчина, который курил и пел блатные песни. После того как его выгнали, певец не потерял бодрости духа, помахал Рокасу рукой и улыбнулся.

Сразу видно — безбилетник

Судя по выражению морды этой собаки, она понимает, что попала в "Инстаграм"

Карманник

Закрывая тему животных в троллейбусе

Литовские тренды

У мужчин — свои

Зимний режим активирован

Бывают ситуации, когда просто нельзя не сделать снимок

Аксессуар для дополненной реальности

А этот — для тех, кто не хочет изменять привычкам

И почему раньше никто не догадался так сделать?

Троллейбус — лучшее место для спонтанной тренировки по поул-дэнсу

Главное — не переутомиться

Доктора вызывали?

Г — Гармония

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