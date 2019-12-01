Как герои советских мультиков выглядели бы в жизни: 7 работ художника из Томска

12

Фото © Instagram/shvenk_

Художник из Томска Евгений Швенк поделился в Instagram новой серией работ "Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове". Любимым персонажам придали реалистичности, превратив в настоящих людей. В обработке они даже напоминают исторических личностей. К примеру, схожесть Дяди Стёпы с Юрием Гагариным неоспорима! Все остальные — в подборке ниже.

Дядя Стёпа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Карлсон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Почтальон Печкин

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Гениальный сыщик

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Папа Дяди Фёдора

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Снежная королева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Маугли

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shvenk_/" target="_blank">shvenk_</a></p>

Как бы выглядели романтичные сцены "Диснея" в реальности: 15 смешных примеров

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×