Работник метро спас парня, упавшего на рельсы перед несущимся поездом — видео

Трагедия чуть не случилась в подземке Калифорнии, США, на станции "Колизей". Но быстрая реакция сотрудника метрополитена смогла её предотвратить и сделать из спасателя местную знаменитость.

В тот вечер Джон О'Коннор патрулировал станцию из-за наплыва людей — только закончился футбольный матч, и шумные болельщики хлынули в метро. Многие из них были навеселе, поэтому Джон пристально следил за ними. Послышался звук прибывающего поезда, и один из пассажиров, который был навеселе, споткнулся о край платформы и повалился вниз, пишет CBC.

Джон даже не успел подумать или испугаться — он кинулся к пассажиру и начал тянуть его на себя. В последнюю секунду ему удалось затащить болельщика обратно на платформу. Именно этот момент и попал на камеру наблюдения.

Все одобрительно хлопали меня по спине, говорили: "Ты молодец!" Сегодня на улице меня останавливали люди и жали руку, благодарили за работу, называли героем. Это смущает, но невероятно приятно Джон О'Коннор

Личность чудом спасённого пассажира пока не известна, зато имя Джона теперь восхваляют по всему Интернету. Видео с его подвигом разлетелось по соцсетям, и теперь многие требуют для парня какой-нибудь награды за смелость и героизм.

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