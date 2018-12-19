Мать с тремя детьми унесло потоком реки, и шансы выжить у них были минимальные

Карен Бунгалан и трое её детей упали в воду во время стирки белья на реке Тамуган, Филиппины. Бурное течение отнесло упавших к бетонным опорам моста, за которые им удалось уцепиться. К счастью, помощь подоспела вовремя, сообщает Daily Mail.

На помощь терпящей бедствие семье поспешили пожарный Джокер Линао и водитель грузовика Марк Энтони Делос Рейес. Спасение женщины и детей из бурной реки снял на видео один из многочисленных свидетелей.

На кадрах видно, что пожарный и водитель спустились с моста с помощью верёвки и помогли членам семьи подняться наверх. В результате случившегося никто не получил серьёзных травм, и лишь сама Карен Бунгалан вывихнула руку во время спасательной операции. Дети отделались царапинами.