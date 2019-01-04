"Через 15 лет я нашла того первого встречного, которому мама доверила мою жизнь"

20-летняя жительница Калифорнии рассказала в "Твиттере" трогательную историю, как в детстве её жизнь спас совершенно незнакомый мужчина.

Когда Майе Хьюз было пять лет, её мама вынуждена была на время вернуться в их родную страну Сьерра-Леоне. Но уже через четыре месяца у девочки начались проблемы со здоровьем, из-за чего ей было необходимо как можно быстрее уехать в США, сообщает BuzzFeed News.

Мама Майи, Зи Сесей, не могла уехать из страны по семейным причинам, поэтому её последней надеждой стали сотрудники билетной кассы в аэропорту. Женщина умоляла их сказать, кто летит ближайшим рейсом в США. После долгих уговоров ей всё-таки назвали имя мужчины.

Я подошла и попросила его присмотреть за моей дочерью. Сначала он отказался, сказав, что едет на похороны. Но потом мне всё-таки удалось его уговорить. Я смотрела, как улетал самолёт, и понимала, что отдала дочь совершенно незнакомому человеку Зи Сесей

Майя плохо помнит этот день, но единственное, что осталось в её памяти, — как во время пересадок мужчина пел ей, чтобы она перестала плакать. Когда самолёт приземлился в нужном аэропорту, её уже ждали родственники. Больше она никогда не видела этого мужчину.

В течение 15 лет Майя не раз вспоминала о своём спасителе, и её двоюродный брат однажды рассказал, что слышал нечто подобное от бывшего коллеги. Так девушка узнала имя мужчины — Том Перриелло. Она нашла адрес его электронной почты и написала в подробностях свою историю.

Исполнительный директор Фонда "Открытое общество" и бывший конгрессмен из Вирджинии подтвердил, что он является тем самым поющим мужчиной.