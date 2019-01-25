Верный пёс не бросил умирающего на улице хозяина и сам привёл к нему врачей

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Верный пёс не бросил умирающего на улице хозяина и сам привёл к нему врачей

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Фото: facebook/PearVideo

О преданности собак снимают фильмы и пишут книги. И этот золотистый ретривер тоже стал местным героем, когда спас своего владельца.

Врачи скорой помощи ехали на вызов после звонка местных жителей. Те сообщили, что в одном из переулков в округе Юньчэн, Китай, в обморок упал мусорщик и у него идёт пена изо рта.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pearvideocn/" target="_blank"><strong>PearVideo</strong></a></p>

Когда медики подъезжали к месту, навстречу им выбежала собака, которая тревожно оглядывалась и будто предлагала следовать за собой. Несколько раз ретривер убегал, а потом возвращался и отчаянно спешил, чтобы указать врачам путь, пишет Daily Mail. Сцена попала на камеру видеорегистратора.

Пёс побежал быстрее, только убедившись, что мы следуем за ним

Цзян Сюй, сотрудник скорой

<p>Владелец собаки с псом. Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/pearvideocn/" target="_blank"><strong>PearVideo</strong></a></p>

В итоге скорая, петляя по запутанным улицам, добралась наконец до нуждавшегося в помощи мужчины благодаря преданному псу. Пострадавшего доставили в больницу, где выяснилось, что у мужчины были проблемы с алкоголем. С тех пор трогательный четверолапый друг стал местным героем. Жители до сих пор удивлены тому, что пёс узнал машину скорой, и называют его ангелом-хранителем.

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