Верный пёс не бросил умирающего на улице хозяина и сам привёл к нему врачей

О преданности собак снимают фильмы и пишут книги. И этот золотистый ретривер тоже стал местным героем, когда спас своего владельца.

Врачи скорой помощи ехали на вызов после звонка местных жителей. Те сообщили, что в одном из переулков в округе Юньчэн, Китай, в обморок упал мусорщик и у него идёт пена изо рта.

Когда медики подъезжали к месту, навстречу им выбежала собака, которая тревожно оглядывалась и будто предлагала следовать за собой. Несколько раз ретривер убегал, а потом возвращался и отчаянно спешил, чтобы указать врачам путь, пишет Daily Mail. Сцена попала на камеру видеорегистратора.

Пёс побежал быстрее, только убедившись, что мы следуем за ним Цзян Сюй, сотрудник скорой

В итоге скорая, петляя по запутанным улицам, добралась наконец до нуждавшегося в помощи мужчины благодаря преданному псу. Пострадавшего доставили в больницу, где выяснилось, что у мужчины были проблемы с алкоголем. С тех пор трогательный четверолапый друг стал местным героем. Жители до сих пор удивлены тому, что пёс узнал машину скорой, и называют его ангелом-хранителем.