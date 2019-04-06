Врачи сделали это фото, боясь, что кроха весом 450 г не выживет, и они ошиблись

На 26-й неделе беременности у Франчески Вуд из Кентербери открылось кровотечение. Врачи спасли ребёнка, но малышка весила всего 450 граммов. Они сфотографировали маленькую Иден на память, потому что шансы, что она выживет, были очень малы.

После рождения старшего сына Окли Франческе Вуд диагностировали редкое воспалительное заболевание — антисинтетазный синдром. Кроме того, ей удалили одну из фаллопиевых труб, и вторая беременность стала настоящим чудом. Но женщина всё время испытывала одышку и слабость, сообщает Daily Mail.

Франческе Вуд повезло: кровотечение началось уже в больнице, где она лежала на сохранении. Но даже под присмотром врачей роды на 26-й неделе беременности — это большой риск. Врачи сразу же повезли Франческу на кесарево сечение. Операцию проводили 20 врачей. Когда маленькую Иден доставали из маминого живота, анестезиолог сделал фото на память — врачи были на 90% уверены, что малышка не выживет: её легкие ещё не успели достаточно развиться. В тот момент она весила всего 450 граммов.

В начале счёт шёл даже не на дни, а на часы. Состояние Иден менялось каждую секунду, несколько раз она переставала дышать. Я научилась массировать её живот так, чтобы она могла задышать вновь. Франческа Вуд

Матери разрешили впервые взять малышку на руки, только когда той исполнилась неделя. Большую часть времени кроха находилась в инкубаторе. Несмотря на опасения врачей, Иден выжила и была выписана домой на целый месяц раньше предполагаемого дня рождения. Тогда она весила всего 1,8 килограмма. Сейчас двухлетняя Иден выглядит как обычный ребёнок. Сложно поверить, что при рождении она была совсем крошечной.