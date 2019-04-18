Дайвер, который спас детей из пещеры в Таиланде, попал в ту же беду год спустя

Британский спасатель Джош Брэтчли, который в прошлом году участвовал в спасении 12 детей из затопленной пещеры в Таиланде, сам оказался в похожей ситуации. Но, как и в случае со школьниками, всё закончилось благополучно, пишет The New York Times.

Джош вместе со своей командой дайверов из Британии решили исследовать пещеру в Теннесси, США. Но, вынырнув после первого заплыва, товарищи Джоша осознали, что парень не выплыл вместе с ними. Они сразу же связались со спасательными службами, и на место прибыли дайверы из Арканзаса и Флориды.

Вызволить Джоша удалось без особых проблем — мужчина знал, что делать. При первых признаках опасности он нашёл воздушный карман, где и провёл 28 часов в ожидании спасателей. Один из дайверов рассказал СМИ, что Джош был очень спокоен и без проблем выполнял все указания.

Единственное, что он попросил, очутившись на поверхности, — это пицца! Дерек Вулбрайт, представитель службы спасения

Участие Джоша Брэтчли в спасении детей в июне 2018 года было оценено по достоинству. Парня пригласили на торжественный приём к премьер-министру на Даунинг-стрит и наградили рыцарским орденом Британской империи.