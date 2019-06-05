Носилки с бабушкой бешено крутились в воздухе, пока её спасали — видео

Инцидент произошёл на горном пике Piestewa (Аризона, США) — популярном у туристов месте.

74-летняя женщина отправилась в поход, в котором получила травму — упала и ударилась головой. Спасатели решили доставить старушку в больницу с помощью вертолёта. Они поместили туристку в спасательную корзину и попытались поднять в воздух. Но тут что-то пошло не так. На видео попало, как люлька с пострадавшей начинает вращаться по кругу, бешено набирая обороты.

По словам второго пилота, это случилось из-за технической неисправности. Они потом попытались опуститься и подняться снова, но вращение только стало сильнее, пишет Metro. В итоге спасателям всё же удалось отвезти старушку в больницу. Женщина мужественно пережила такие "карусели" и отделалась лишь головокружением и тошнотой.