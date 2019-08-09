Застрявший в расщелине бедняк четыре дня ждал спасения без еды и воды

История, достойная голливудских фильмов, произошла в Камбодже. Несколько дней бедный фермер ждал чуда, зажатый между двух скал.

28-летний Сум Бора застрял в узкой расщелине, пытаясь достать упавший в неё фонарик. Это произошло, когда он собирал помёт летучих мышей в джунглях гор Чакри на северо-западе Камбоджи. Его семья начала поиски спустя три дня после пропажи. Как только брат Сума нашёл его, он сообщил спасательным службам о его местонахождении.

Чтобы освободить заложника, потребовалось больше десяти часов тяжёлой работы и порядка 200 спасателей. Они осторожно раздробили обломки скал, между которых был зажат Сум, и вытащили его на поверхность. 4 дня в затруднительном положении без еды и воды не могли не пройти без последствий. Пострадавший был очень слаб и его сразу доставили в больницу.

Камбоджа — одна из самых бедных стран в мире: из 15,2 миллиона человек больше трети живут в бедности. Помёт летучих мышей бедные фермеры используют в качестве удобрения или продают, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход.

Блогерша мечтала переехать в Таиланд, но застряла там со смертельной инфекцией