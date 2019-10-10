Нельзя не влюбиться: 8 фото студентки из Ишима, спасшей выпавшего из окна малыша

Как становятся героями, вопрос непростой. Обычная хрупкая девушка проявила собранность и смелость и спасла жизнь трёхлетнего малыша. И, кажется, этот поступок можно считать геройским.

7 сентября в городе Ишиме Тюменской области студентка Анна Титяненко возвращалась из магазина, когда увидела нечто страшное: с балкона третьего этажа выпал ребёнок. Действовать нужно было незамедлительно, и Анна, бросив пакеты и сумки, поспешила на помощь крохе. Блондинке удалось поймать трёхлетнего мальчика и спасти ему жизнь и здоровье.

Поступок смелой красавицы не остался незамеченным. Она получила благодарность из рук главы города, который отметил её мужество и героизм, пишет ИА "Тюмень PRO". А родные мальчика теперь называют Анну второй мамой. Сама девушка признаётся, что в тот момент просто не могла поступить иначе.

Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребёнок был у меня в руках, испытала чувство облегчения Анна Титяненко

И это действительно так. Спасать людей Анна решила уже давно. После школы жительница Ишима поступила в Омский медицинский колледж. В соцсетях студентка, которой очень идёт белый халат, делится снимками с учёбы. А в шапке "Инстаграма" называет себя доктором Аней.

Девушка описывает медицину как "свою любовь навечно". По её словам, даже учебный опыт очень сильно изменил её как человека. "Особенно рада тому, что большую часть времени я провела в больнице, прочувствовала каждого пациента, его переживания", — писала Анна в преддверии 2019 года. И с таким настроем из неё просто не может выйти плохой специалист.