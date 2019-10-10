Нельзя не влюбиться: 8 фото студентки из Ишима, спасшей выпавшего из окна малыша

22

Фото © Instagram/tityanenko99

Как становятся героями, вопрос непростой. Обычная хрупкая девушка проявила собранность и смелость и спасла жизнь трёхлетнего малыша. И, кажется, этот поступок можно считать геройским.

7 сентября в городе Ишиме Тюменской области студентка Анна Титяненко возвращалась из магазина, когда увидела нечто страшное: с балкона третьего этажа выпал ребёнок. Действовать нужно было незамедлительно, и Анна, бросив пакеты и сумки, поспешила на помощь крохе. Блондинке удалось поймать трёхлетнего мальчика и спасти ему жизнь и здоровье.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tityanenko99/" target="_blank"><strong>tityanenko99</strong></a></p>

Поступок смелой красавицы не остался незамеченным. Она получила благодарность из рук главы города, который отметил её мужество и героизм, пишет ИА "Тюмень PRO". А родные мальчика теперь называют Анну второй мамой. Сама девушка признаётся, что в тот момент просто не могла поступить иначе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tityanenko99/" target="_blank"><strong>tityanenko99</strong></a></p>

Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребёнок был у меня в руках, испытала чувство облегчения

Анна Титяненко

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tityanenko99/" target="_blank"><strong>tityanenko99</strong></a></p>

И это действительно так. Спасать людей Анна решила уже давно. После школы жительница Ишима поступила в Омский медицинский колледж. В соцсетях студентка, которой очень идёт белый халат, делится снимками с учёбы. А в шапке "Инстаграма" называет себя доктором Аней.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tityanenko99/" target="_blank"><strong>tityanenko99,</strong></a><strong> VK / </strong><a href="https://vk.com/atityanenko" target="_blank"><strong>Анна Титяненко</strong></a></p>

Девушка описывает медицину как "свою любовь навечно". По её словам, даже учебный опыт очень сильно изменил её как человека. "Особенно рада тому, что большую часть времени я провела в больнице, прочувствовала каждого пациента, его переживания", — писала Анна в преддверии 2019 года. И с таким настроем из неё просто не может выйти плохой специалист.

Идут люди мне навстречу, а они даже представить не могут, что я пару часов назад видела в операционной, что мне ещё предстоит увидеть. <...> Благодаря этому переосмыслила жизнь, многое поняла (особенно на родах)

Анна Титяненко

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×