Смертельный удар. Самые мощные боевые техники спецслужб

Лайф собрал подборку самых жестоких и действенных видов боевых искусств, о которых мало кто знает.

Первый день июля признан всеми российскими ветеранами боевых действий — как военнослужащими, так и сотрудниками силовых структур — днём памяти всех, кто воевал за Россию в различных вооружённых конфликтах. Война — это не про изящество, а про эффективность. Сегодня мы узнаем о наиболее убойных техниках ведения боя, используемых в спецслужбах разных стран. Они чересчур брутальны для ринга, их не покажут в кино, ведь главная цель таких систем — убить или серьёзно покалечить противника — одного, нескольких, с оружием или без...

Рукопашный бой (Россия)

Эта система активно используется нашим спецназом. Её основа — знание законов биомеханики и анатомии, на практике — контроль важнейших частей тела, таких как локти, шея, колени, талия, лодыжки и плечи. На тренировках бойцы часами изучают уязвимость человека, чтобы потом применить знания на практике. Если большинство единоборств основаны на парном бое, русский рукопашный бой заточен под противостояние одного спецназовца нескольким вооружённым противникам.

Лердрит (Таиланд)

Этот вид рукопашного боя стоит на вооружении у элитных подразделений тайской армии. Его суть в молниеносности нападения на противника и завершении боя смертельным ударом сапогом в горло или локтем в висок. Обратная сторона лердрита — такая же жёсткая и эффективная самооборона, для которой используются колени, голени, ребро ладони. Это вам не зрелищный тайский бокс, это техника, применяемая в ситуациях на грани жизни и смерти.

Каларипаятту (Индия)

Самое древнее боевое искусство в мире, зародившееся в южноиндийском штате Керала. Имеет кучу подвидов и стилей, самый яркий и убойный из которых — марма арти. Овладевший этим искусством боец знает 108 нервных окончаний, точный удар в одно из которых приведёт к летальному исходу. Адепты каларипаятту — не машины для убийства, поэтому наряду с физическими упражнениями они практикуют сиддху, призывающую испытывать стыд от владения столь грозным оружием.

Силат (Юго-Восточная Азия)

Это целый комплекс боевых стилей, разработанный племенами, населяющими Малайзию, Сингапур и Филиппины, до сих пор применяющийся военными и пиратами. В сухом остатке все эти методики сводятся к ударам, выкручиванию суставов, эффективным броскам, захватам и использованию ножей. Для стороннего наблюдателя поединок двух мастеров силат покажется чем-то средним между очень красивым танцем и смертельно опасным единоборством.

Окичито (североамериканские индейцы)

Древняя техника боя, придуманная индейским племенем кри, — один из немногих осколков этой культуры, уцелевший после вторжения белого человека. Уникальность методики состоит в сочетании азиатских боевых искусств с применением традиционного индейского оружия, а именно томагавков, ножей и копий. Подразумевает использование оружия, в случае если его нет, применяют особенные удары руками и ногами.

Лайн (США)

Боевое искусство, разработанное в 80-х специально для американской морской пехоты. Основано на технике ведения ближнего боя как с применением оружия, так и без. Лайн рассчитан не только на убийство, но и на обезвреживание противника при помощи адски болевого приёма, чаще всего путём пары-тройки переломов. Но при необходимости пехотинец может пустить в ход штык-нож, штык, пистолет. В данном случае и против лома есть приём, и пуля — не дура, и штык — молодец. В современной армии лайн трансформировался в программу боевых искусств MCMAP, более щадящую по отношению к противнику.

Крав-мага (Израиль)

Самый неспортивный контактный бой, который сейчас широко используется израильскими силовиками. Нет чёткой системы, нет правил, главное — выжить самому и убить противника. То, что во многих боевых искусствах считается неприемлемым, — удары ниже пояса, тычки в глаза, бронебойные удары головой — здесь в порядке вещей. Применение оружия приветствуется, а современная крав-мага включает в себя ещё и эффективное использование огнестрельного оружия. Особенности израильской армии отразились на крав-маге: здесь нет пощады ни мужчинам, ни женщинам.

Ниндзюцу (Япония)

Боевое искусство из арсенала ниндзя, зародившееся в Стране восходящего солнца ещё в эпоху Средневековья. Оно основано на трёх блоках, первый из которых — использование окружающей среды в своих интересах, второй — нейтрализация противника, вооружённого или невооружённого, а третий — полный контроль своего тела и психики. В ниндзюцу акцент делается на шпионаже, маскировке, убийствах, на ударах исподтишка, из-за угла. Философия ниндзя учит, что любое действие человека нарушает гармонию мира и что абсолютная безопасность — иллюзия.

Капу куиалуа (Гавайи)

Другое название этого боевого искусства — луа, оно родом с Таити и до сих пор используется на Гавайях. Эта костоломная техника ведения боя густо замешана на самых грубых болевых приёмах и религиозной практике под названием мана. Для простых смертных капу куиалуа под строжайшим запретом. Дословно переводится как "два удара", это можно понимать как удары, решающие исход боя. Один недочёт противника, и он повержен. Как и везде, в этом боевом искусстве есть свои хитрости. Одна из них — обмазать себя кокосовым маслом, чтобы не быть схваченным.

Шиппалги (Корея)

Комплекс техник рукопашного боя возрастом не одно столетие, стоящий на вооружении у корейского спецназа. В него входит три системы приёмов — удары, броски, порезы. Если у вас Корея ассоциировалась с изящными боевыми искусствами, то это не про шиппалги. Поломать, покромсать, обездвижить и уничтожить противника — вот основная боевая задача. Возможно, одно из немногого, что объединяет армию Северной и Южной Кореи, — использование элементов шиппалги.

Все эти древние методики дожили до наших дней, а ведь появились ещё до возникновения спецназа. Некоторые из них, как, к примеру, рукопашный бой, родились из кулачных боёв, призванных выпустить из народа пар, чтобы предотвратить накопление разрушительной негативной силы. В XVIII веке власть их активно запрещала, потому что потасовки стенка на стенку зачастую перерастали в масштабные городские побоища. Теперь эти приёмы — залог выживания солдата.

Индейские и азиатские методики служили для обороны маленьких племён от вторжения иноземцев. В некоторых культурах жёсткие приёмы уравновешивались миролюбивой философией. Спустя десятки веков спецслужбы позаимствовали от этих боевых техник всё самое сильное и эффективное. В частности — понимание того, что тактически и стратегически самооборона — это нападение.