Секретные техники. Самые эффективные виды бесконтактного боя

Лайф собрал подборку тайных техник боя, которые открыты, как считают их носители, не всем и которым нужно очень долго учиться.

По Сети бродит много видео и приглашений на мастер-классы по бесконтактному бою. Заманчиво победить противника, не затевая обычную драку. Но насколько это возможно и можно ли действительно этому научиться? Где граница "бесконтактности" и какие единоборства используют такие элементы? Многие считают бесконтактный бой фейком, потому что нельзя просто взять и пригласить такого мастера на татами. Однако такие техники используются не только в различных единоборствах, но и в приёмах, применяемых спецназом.

Система Кадочникова (Россия)

Алексей Кадочников — офицер, основатель боевого искусства и военный психолог. Он предпочитал называть свою систему способом самозащиты и элементом личной безопасности, отказываясь причислять её к видам спорта. Упор мастер делал на глубоком понимании физики, психологии и анатомии. Система Кадочникова — практичная версия айкидо. Человеческое тело понимается как набор рычагов. Более слабый, но знающий, как эти законы функционируют, способен вывести более сильного из боя, не прибегая к ударам. Критики этой системы отмечают, что единственный, кто ею владел, — сам Кадочников, а ученики не способны работать ни с кем, кроме как друг с другом.

Силовой гипноз (Россия)

Секретная техника, о которой мало что известно. Есть информация, что её элементы используются спецслужбами мира в реальных боях. Силовой гипноз основан на понимании чужого биополя. Для этого важно знать законы физиологии и психологии. Считается, что каждый внутренний орган человека настроен на определённую частоту и, зная её, можно на неё воздействовать. Доказать реальность силового гипноза можно от противного. В сексуальном влечении человек действует бессознательно, сознание включается уже потом. То же происходит и в бою. Только тот, кто владеет силовым гипнозом, использует животную энергию сознательно, подчиняет волю противника себе. Можно сказать, что система Кадочникова — прикладное использование силового гипноза. Там используются рычаги воздействия на тело, здесь — на психику.

Айкидо (Япония)

Использование силы противника против него самого. Особое место в айкидо занимает бесконтактный бросок, можно сказать, что это один из главных приёмов. Непосвящённому трудно это понять, но в первую очередь нужно очистить сознание от агрессии. Для того чтобы бросить противника, не нужно этого желать. Тело должно быть освобождено от напряжения, грудь открыта и расслабленна. В этот момент вы сосредоточены не на себе, а на противнике, чувствуете его напряжение и понимаете, куда он направит свою силу. Он совершает бросок в вашу сторону, вы уклоняетесь, он падает. Это не спонтанная техника, она нарабатывается десятилетиями.

Вин-чун (Китай)

Будет неверно назвать эту практику абсолютно бесконтактной, но её главная цель — пресечь бой за максимально короткое время. Для этого важно сэкономить собственные силы и вывести противника из равновесия. Работа на опережение, в основе её лежат принципы самообороны. Несмотря на разницу техник между вин-чун и айкидо, здесь тоже важно в бою обратить силу противника против него. Тренируются бойцы в основном не в паре друг с другом, а используя специальный деревянный манекен. Основан вин-чун на полном перехвате инициативы. Можно сравнить это с танцами, где победитель ведёт противника, после чего тот падает. А точнее — с вихрем: попадая в него, враг теряет контроль над собой. На словах это просто, но на деле — результат многолетних практик, отработки сотен приёмов и прокачивания интуиции.

Капоэйра (Южная Америка)

Зародилась на стыке африканских школ танцев — ритуального боевого и карнавального. Заниматься ею может любой. Ученики называют её не танцем, не боем, а игрой, практикуемой под музыку. В основе техники лежат уклоны, перемещения, акробатические трюки и флорея, то есть комплекс взаимоперетекающих ударов. Джинга — резкий уход с линии атаки, пассо — уход из этого положения, база — защита подбородка. Основные уходы — вбок, вперёд, по диагонали и назад. Плюс серия круговых и прямых ударов. Играющий капоэйру больше похож на маятник. Секретные элементы капоэйры используются бразильским спецназом.

Киайдзюцу (Япония)

Это правильная техника дыхания, улучшающая концентрацию. На практике —боевой клич, деморализующий противника, а также отвлекающий манёвр. Крик не похож на обычный, он идёт не от голосовых связок, а изнутри организма, из живота. Система построена на воздействии на противника звуками — очень высокими и очень низкими. Низкие подобны удару чем-то тяжёлым по голове, получается что-то вроде контузии, а высокие подобны острым предметам, которые не просто воздействуют на тело как холодное оружие, а проникают внутрь и разрушают внутренние органы. Боевая техника киайдзюцу немыслима без практики самоконтроля. Мастера посвящают практике дыхания и извлечения звуков очень много времени. Они погружаются в медитативное состояние и концентрируются на этих упражнениях.

Самое опасное заблуждение — считать, что бесконтактный бой поможет вам в уличной драке. Многие мастера, включая Брюса Ли, достигли совершенства в этой области, но они не ограничивались только ею. И были готовы, если что, накостылять противнику вполне контактным способом. Сомнения в реальности бесконтактного воздействия вполне понятны: его эффективность трудно проверить, настоящие мастера не занимаются публичной деятельностью, не участвуют в соревнованиях. Более того — такие знания передаются в пределах узкой группы.