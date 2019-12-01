Мой любимый болен ВИЧ: истории семей

Ольга, несмотря на свой ВИЧ-статус, ждёт третьего ребёнка. С мужем они познакомились, когда у неё уже был вирус иммунодефицита, но это не повлияло на его любовь к Ольге.
Светлана узнала о ВИЧ-статусе, учась в университете. Уже потом у неё появились муж, двое детей, но сначала она прошла тяжёлые испытания жизни.
Денис прожил с ВИЧ-отрицательной женой более семи лет, запустил своё состояние до СПИДа, но именно супруга помогла ему выжить.
С какими трудностями они сталкиваются и могут ли иметь здоровых детей? Смотрите в нашем специальном репортаже.