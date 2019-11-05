Россиянам оплатят спортзал. Как можно вернуть деньги за фитнес

В России предлагают ввести налоговый вычет за занятия спортом. О такой инициативе рассказал "Известиям" первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв. Кто сможет получать эти деньги и много ли заплатят — разбираем в наших карточках.
Когда появится вычет?
В Госдуме рассчитывают, что он появится уже летом 2020 года
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Кто сможет его получить?
Любой россиянин, купивший абонемент в частный или государственный спортзал
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Каков будет размер вычета?
Каждый сможет вернуть себе 13% от уплаченной суммы. Однако не больше 15,6 тысячи рублей
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Как часто можно будет получать деньги?
Вычет за спортзал можно будет получать раз в год. Подавать на него можно многократно, то есть получить его и на следующий год тоже
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Зачем вводят налоговый вычет?
Депутаты надеются, что смогут таким способом мотивировать людей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни
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