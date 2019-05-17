Известная теннисистка снялась с чемпионата, когда стоматолог нашёл у неё рак

26-летняя Николь Гиббс из Огайо, США, с восьми лет занимается теннисом и участвует в различных турнирах с переменным успехом. Сейчас она находится на 116-м месте в рейтинге и надеется, что болезнь не сильно скажется на её карьере, пишет Daily Mail.

Николь, безусловно, не повезло, что у неё обнаружили рак, но точно повезло в том, что его нашли так рано. Девушка просто пришла на рутинный осмотр у стоматолога, и он заметил странную выпуклость на её нёбе. Он посоветовал сделать биопсию, хотя спортсменка уверила, что этот бугорок у неё давно и совсем не болит. Но со специалистом она спорить не стала и сдала все анализы.

После обследования оказалось, что у Николь редкая форма рака — слюнной железы. Обычно его обнаружить довольно сложно из-за маленького размера больных органов и тканей, но он не менее опасен, чем остальные виды рака. Девушке сразу назначили операцию, уверив, что никакой опасности нет — стадия ранняя и меры приняты будут вовремя.

Я думаю, этот случай — отличное напоминание о самосохранении. Каждый должен знать, если с ним что-то не так. Не пропускайте приёмы врачей и берегите себя Николь Гиббс

Из-за операции и реабилитации девушке пришлось отказаться от Открытого чемпионата по теннису во Франции. Но врачи уверили спортсменку, что к квалификационным играм для Уимблдона в конце июня она должна успеть. Поэтому Николь надеется, что внезапная болезнь не испортит ей карьеру. В своём интервью девушка подчеркнула, что обследования важны и не нужно бояться врачей.