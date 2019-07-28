Малыш пришёл на матч, чтобы увидеть своего кумира, и эта встреча растрогала всех

Джозефу Тидду из Флориды, США, всего полтора годика, но он уже сумел покорить сердца многих пользователей Сети своей жизнерадостностью и неуёмностью. Но в этот раз карапуз шагнул дальше, и теперь его знают по всему миру.

За свою короткую жизнь Джозефу Тидду уже многое пришлось вытерпеть. Малыш родился с неразвитой рукой, но это не остановило его от исследования мира. Родители Джозефа всячески поддерживали все его начинания, особенно любовь к футболу. И вот в один прекрасный день вся семья Тиддов пошла на матч, посмотреть на свою любимую футболистку.

Карсон Пикетт — известная спортсменка, в данный момент выступающая за "Орландо Прайд". Но сильнее всего она привлекла маленького Джозефа своей особенностью — у неё тоже нет левой руки. Карсон родилась с такой же проблемой, как и Джо, и как только она увидела на трибунах болеющего за нее малыша, она подбежала поздороваться.

Именно этот момент и попал на фото: футболистка протягивает руку Джозефу, а тот дает ей пять. Светящиеся лица парочки и их искренняя радость растрогали комментаторов в соцсетях. После такого яркого знакомства они продолжили общение: Карсон навещает Джо и интересуется его жизнью, пишет Daily Mail.

Я хочу, чтобы Джозеф понимал: перед ним открыты все пути и нет ничего, с чем бы он не мог справиться Футболистка Карсон Пикетт

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