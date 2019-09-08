С этой девушкой шутки плохи, ведь одно неверное слово — и вы в нокауте: 10 фото

25-летняя Пейдж Ванзант из Орегона, США, прекрасный пример успешной и разносторонней девушки. Казалось бы, в "Инстаграме" полным-полно моделей и Пейдж — просто очередная красотка в купальнике, но нет. На самом деле её 2,3 млн подписчиков следят за тем, как лихо девушка расправляется с противниками.

С самого детства Пейдж была нетипичной девочкой. Она обожала ездить на рыбалку и гулять с мальчишками. За это над ней часто насмехались в школе

Не желая терпеть обидные прозвища и зуботычины, девочка решила стать сильнее и заняться боевыми искусствами, пишет The Sun

Сейчас Пейдж побывала уже в 13 боях и из 8 вышла победительницей. Но, несмотря на успешную карьеру спортсменки, девушка больше денег получает за фото

Пейдж призналась, что девушкам тяжело приходится в "мужском" спорте и они зарабатывают куда меньше своих коллег, хотя усилий прикладывают столько же

"Я могу выкладывать свои селфи сидя на диване, и это принесёт мне больше денег, чем любой бой, где я рискую своим здоровьем", — пожаловалась девушка

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