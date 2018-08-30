Так выглядит тело спортсмена, который пробыл в воде 55 часов и преодолел 163 км

Читайте также

Так выглядит тело спортсмена, который пробыл в воде 55 часов и преодолел 163 км

7657
37-летний нидерландский пловец Мартен ван дер Вейден, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом по плаванию в открытой воде, принял участие в благотворительном заплыве. В 19 лет спортсмен победил лейкемию, и теперь собирает деньги на исследование рака, сообщает Bored Panda.

Мартену ван дер Вейдену удалось преодолеть 163 километра из запланированных двухсот.

<p>Фото: Bored Panda</p>

Ближе к концу маршрута мужчина почувствовал себя плохо, и ему пришлось сойти с дистанции.

<p>Фото: Bored Panda</p>

Мужчина пробыл в воде почти 55 часов, делая короткие перерывы лишь на сон. И вот как к концу благотворительного заплыва выглядели конечности спортсмена.

<p>Фото: Bored Panda</p>

<p>Фото: Bored Panda</p>

И всё-таки он нашёл в себе силы поприветствовать собравшихся поклонников.

<p>Фото: Bored Panda</p>

В сумме Мартену ван дер Вейдену удалось собрать на исследование рака больше четырёх миллионов долларов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×