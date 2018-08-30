Так выглядит тело спортсмена, который пробыл в воде 55 часов и преодолел 163 км

Мартену ван дер Вейдену удалось преодолеть 163 километра из запланированных двухсот.
Ближе к концу маршрута мужчина почувствовал себя плохо, и ему пришлось сойти с дистанции.
Мужчина пробыл в воде почти 55 часов, делая короткие перерывы лишь на сон. И вот как к концу благотворительного заплыва выглядели конечности спортсмена.
И всё-таки он нашёл в себе силы поприветствовать собравшихся поклонников.
В сумме Мартену ван дер Вейдену удалось собрать на исследование рака больше четырёх миллионов долларов.
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