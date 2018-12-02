Иранский Халк идёт в MMA, чтоб сразиться с "самым страшным человеком на Земле"

27-летний Саджад Гариби обладает столь необычным и внушительным телосложением, что поклонники прозвали его "иранским Халком". В скором времени мужчина сразится с другим знаменитым силачом — британцем Мартином Фордом, который прославился как "самый страшный человек на Земле".

Саджад Гариби прославился как "иранский Халк". Под этим именем 27-летний пауэрлифтер ведёт страницу в Instagram, на которую подписано больше 400 тысяч человек.

Спортсмен регулярно выкладывает фотографии, на которых предстаёт в обычных жизненных ситуациях, и тем самым делает их весьма необычными.

Халк в офисе, Халк за рулём компактного автомобиля, Халк с телефоном... Телосложение Саджада становится изюминкой любого снимка.

В 2016 году Гариби сообщил, что собирается записаться добровольцем и бороться с ИГИЛ. Впрочем, судя по всему, дальше фотографий в военной форме дело не дошло.

А вот теперь "иранский Халк" заявил, что уходит в MMA, чтобы сразиться с британским бодибилдером Мартином Фордом, которого называют "самым страшным человеком на Земле". Чем закончится бой двух монстров, предсказать сложно, но это, несомненно, будет зрелищное сражение.

Напоследок стоит сказать, у огромного "Халка" такое же огромное сердце — мужчина регулярно посещает детские больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов. Что ж, не зря говорят, что о человеке не стоит судить по внешнему виду.