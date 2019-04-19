Двоих силачей посадили рядом в экономклассе, и их лица говорят сами за себя

У Брайана Шоу и Эдди Холла 5 титулов "Самый сильный человек мира" и 378 кг веса на двоих. Таким парням мало места не то что в стандартном кресле экономкласса, а во всём самолёте.

Британский силач Эдди Холл выложил в "Инстаграме" фотографию со своим приятелем — Брайаном Шоу. Снимок сделан в экономклассе самолёта, летящего из Лондона в Шотландию. Комплекция мужчин явно не вписывается в стандарты, по которым рассчитывалась ширина кресел в этом самолёте, и видно, что им, мягко говоря, неудобно, сообщает The Sun.

Эдди весит 181 кг при росте 191 см. В 2017 году он получил титул "Самый сильный человек мира", а также является мировым рекордсменом в становой тяге: тяжелоатлет способен поднять 500 кг. Его американский товарищ — тоже мужчина крупный: рост Брайна — 203 см, да и вес стремится к этой же цифре. Его признавали самым сильным человеком в мире целых четыре раза.

На стойке регистрации работница авиакомпании посадила нас двоих рядом. Никто из пассажиров не согласился поменяться со мной местами. А вы бы захотели? Вот и я — нет... Эдди Холл

Однако, увидев этот вопрос под фотографией, поклонники тяжелоатлета наперебой стали писать: конечно, да, они бы согласились! В комментариях они утверждали, что готовы терпеть любые неудобства — только бы посидеть рядом с кем-нибудь из легендарных богатырей.

Как-то раз Брайан выкладывал подобную фотографию в похожем самолёте рядом с хрупкой женщиной. Тогда подписчики шутили, что ей стоит молиться, как бы "зверь", сидящий по соседству, не проголодался.