Гранат вслед за Бердыевым перешёл в "Рубин". Таблица трансферов РФПЛ

По окончании чемпионата России по футболу 2016/2017 активизировался трансферный рынок. Лайф в онлайн-режиме обновляет данные о переходах.

Трансферные слухи и новости

Защитник "Ростова" Владимир Гранат попрощался с "Ростовом", поблагодарив за "незабываемый сезон и тёплый приём" болельщиков и весь клуб. Следующим клубом 30-летнего футболиста будет "Рубин", где приступает к работе экс-наставник ростовчан Курбан Бердыев.

ФК "Ростов" после назначения Леонида Кучука главным тренером объявил о переходе 28-летнего голкипера Сергея Песьякова из "Спартака-2" и экс-вратаря московского "Локомотива" Ильи Абаева. Также к ростовчанам присоединяется защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк.

ФК "Спартак"

Пришли:

п. Александр Зуев (вернулся из аренды в "Крыльях Советов")

Ушли:

п. Иппэй Синодзука (контракт)

з. Маурисио (возвращается в "Лацио")

п. Георгий Мелкадзе (аренда в "Тосно")

Главный тренер: Массимо Каррера

ПФК ЦСКА

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли:

в. Сергей Чепчугов (свободный агент)

п. Алексей Ионов (возвращается после аренды в "Динамо")

н. Кирилл Панченко ("Динамо" выкупило права)

Главный тренер: Виктор Гончаренко

ФК "Зенит"

Пришли:

п. Кристиан Нобоа (пришёл из "Ростова")

з. Денис Терентьев (пришёл из "Ростова")

Ушли:

з. Николас Ломбертс (контракт)

п. Мигель Данни (контракт)

Главный тренер: Роберто Манчини

ФК "Краснодар"

Пришли:

з. Александр Жиров (вернулся из аренды в "Анжи")

з. Ренат Янбаев (из "Локомотива")

Ушли:

з. Виталий Калешин (контракт)

п. Владимир Быстров (свободный агент)

п. Дмитрий Торбинский (свободный агент)

н. Вандерсон (свободный агент)

в. Илья Абаев (закончился срок аренды)

Главный тренер: Игорь Шалимов

ФК "Терек"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли:

п. Магомед Оздоев (возвращается в "Рубин" из аренды)

в. Ярослав Годзюр (контракт)

п. Георге Грозав (контракт)

п. Факундо Пирис (контракт)

п. Игорь Лебеденко (контракт)

п. Педро Кен (контракт)

з. Норберт Дьембер (возвращается в ФК "Рома" (Италия) из аренды)

Главный тренер: Олег Кононов

ФК "Ростов"

Пришли:

п. Саид Эззатоллахи (вернулся из аренды в "Анжи")

з. Мацей Вилюш (пришёл из ФК "Лех" (Польша))

в. Сергей Песьяков (пришёл из ФК "Спартак–2")

в. Илья Абаев (пришёл из ФК "Локомотив")

з. Сергей Паршивлюк (пришёл из ФК "Анжи")

Ушли:

п. Кристиан Нобоа (контракт, перешёл в "Зенит")

з. Денис Терентьев (перешёл в "Зенит" )

з. Владимир Гранат (перешёл в "Рубин")

Главный тренер: Леонид Кучук

ФК "Уфа"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли: (официальных трансферов пока нет)

Главный тренер: Сергей Семак

ФК "Локомотив"

Пришли:

п. Игорь Денисов (выкуп прав у "Динамо")

Ушли:

н. Петар Шкулетич (исключён из заявки)

п. Дмитрий Лоськов (завершил карьеру)

в. Илья Абаев (контракт)

з. Ренат Янбаев (контракт, свободный агент)

Главный тренер: Юрий Сёмин

ФК "Рубин"

Пришли:

п. Магомед Оздоев (вернулся из аренды в "Тереке")

в. Александр Фильцов (вернулся из аренды в "Анжи")

з. Владимир Гранат (перешёл из "Ростова")

Ушли:

п. Динияр Биляллетдинов (контракт)

Главный тренер: Курбан Бердыев

ФК "Амкар"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли:

п. Давид Хурцидзе (контракт)

н. Олег Мищенко (контракт)

Главный тренер: Гаджи Гаджиев

ФК "Урал"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли:

н. Роман Павлюченко (свободный агент)

в. Николай Заболотный (выставлен на трансфер)

з. Александр Новиков (контракт)

н. Жан-Жак Бугуи (контракт)

Главный тренер: Александр Тарханов

ФК "Анжи"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли:

в. Александр Фильцов (вернулся в "Рубин" из аренды)

з. Александр Жиров (вернулся в "Краснодар" из аренды)

п. Святослав Георгиевский (контракт)

п. Андрей Лях (контракт)

п. Дмитрий Щербак (контракт)

п. Браун Форбс (вернулся в "Арсенал" из аренды)

п. Сергей Каретник (контракт)

з. Аслан Дудиев (контракт, перешёл в "Тосно")

з. Сергей Паршивлюк (перешёл из ФК "Анжи")

Главный тренер: Александр Григорян

ФК "Динамо"

Пришли:

п. Алексей Ионов (вернулся из аренды в ЦСКА)

н. Кирилл Панченко (выкуп прав у ЦСКА)

Ушли:

з. Люк Уилкшир (контракт)

п. Игорь Денисов ("Локомотив" выкупил права)

Главный тренер: Юрий Калитвинцев

ФК "Тосно"

Пришли:

з. Аслан Дудиев (купили у "Анжи")

п. Георгий Мелкадзе (аренда у "Спартака")

Ушли:

в. Эдуард Байчора (контракт)

з. Арсений Логашов (контракт)

з. Константин Гарбуз (контракт)

н. Павел Киреенко (возвращается в ФК "Паланга" (Литва) из аренды)

з. Алексей Аравин (контракт)

Главный тренер: Дмитрий Парфёнов

ФК "Арсенал"

Пришли:

п. Браун Форбс (вернулся из аренды в "Анжи")

Ушли: (официальных трансферов пока нет)

Главный тренер: –

ФК "СКА-Хабаровск"

Пришли: (официальных трансферов пока нет)

Ушли: (официальных трансферов пока нет)

Главный тренер: Алексей Поддубский