Гранат вслед за Бердыевым перешёл в "Рубин". Таблица трансферов РФПЛ

Трансферные слухи и новости
Защитник "Ростова" Владимир Гранат попрощался с "Ростовом", поблагодарив за "незабываемый сезон и тёплый приём" болельщиков и весь клуб. Следующим клубом 30-летнего футболиста будет "Рубин", где приступает к работе экс-наставник ростовчан Курбан Бердыев.
ФК "Ростов" после назначения Леонида Кучука главным тренером объявил о переходе 28-летнего голкипера Сергея Песьякова из "Спартака-2" и экс-вратаря московского "Локомотива" Ильи Абаева. Также к ростовчанам присоединяется защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк.
ФК "Спартак"
Пришли:
п. Александр Зуев (вернулся из аренды в "Крыльях Советов")
Ушли:
п. Иппэй Синодзука (контракт)
з. Маурисио (возвращается в "Лацио")
п. Георгий Мелкадзе (аренда в "Тосно")
Главный тренер: Массимо Каррера
ПФК ЦСКА
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли:
в. Сергей Чепчугов (свободный агент)
п. Алексей Ионов (возвращается после аренды в "Динамо")
н. Кирилл Панченко ("Динамо" выкупило права)
Главный тренер: Виктор Гончаренко
ФК "Зенит"
Пришли:
п. Кристиан Нобоа (пришёл из "Ростова")
з. Денис Терентьев (пришёл из "Ростова")
Ушли:
з. Николас Ломбертс (контракт)
п. Мигель Данни (контракт)
Главный тренер: Роберто Манчини
ФК "Краснодар"
Пришли:
з. Александр Жиров (вернулся из аренды в "Анжи")
з. Ренат Янбаев (из "Локомотива")
Ушли:
з. Виталий Калешин (контракт)
п. Владимир Быстров (свободный агент)
п. Дмитрий Торбинский (свободный агент)
н. Вандерсон (свободный агент)
в. Илья Абаев (закончился срок аренды)
Главный тренер: Игорь Шалимов
ФК "Терек"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли:
п. Магомед Оздоев (возвращается в "Рубин" из аренды)
в. Ярослав Годзюр (контракт)
п. Георге Грозав (контракт)
п. Факундо Пирис (контракт)
п. Игорь Лебеденко (контракт)
п. Педро Кен (контракт)
з. Норберт Дьембер (возвращается в ФК "Рома" (Италия) из аренды)
Главный тренер: Олег Кононов
ФК "Ростов"
Пришли:
п. Саид Эззатоллахи (вернулся из аренды в "Анжи")
з. Мацей Вилюш (пришёл из ФК "Лех" (Польша))
в. Сергей Песьяков (пришёл из ФК "Спартак–2")
в. Илья Абаев (пришёл из ФК "Локомотив")
з. Сергей Паршивлюк (пришёл из ФК "Анжи")
Ушли:
п. Кристиан Нобоа (контракт, перешёл в "Зенит")
з. Денис Терентьев (перешёл в "Зенит" )
з. Владимир Гранат (перешёл в "Рубин")
Главный тренер: Леонид Кучук
ФК "Уфа"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли: (официальных трансферов пока нет)
Главный тренер: Сергей Семак
ФК "Локомотив"
Пришли:
п. Игорь Денисов (выкуп прав у "Динамо")
Ушли:
н. Петар Шкулетич (исключён из заявки)
п. Дмитрий Лоськов (завершил карьеру)
в. Илья Абаев (контракт)
з. Ренат Янбаев (контракт, свободный агент)
Главный тренер: Юрий Сёмин
ФК "Рубин"
Пришли:
п. Магомед Оздоев (вернулся из аренды в "Тереке")
в. Александр Фильцов (вернулся из аренды в "Анжи")
з. Владимир Гранат (перешёл из "Ростова")
Ушли:
п. Динияр Биляллетдинов (контракт)
Главный тренер: Курбан Бердыев
ФК "Амкар"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли:
п. Давид Хурцидзе (контракт)
н. Олег Мищенко (контракт)
Главный тренер: Гаджи Гаджиев
ФК "Урал"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли:
н. Роман Павлюченко (свободный агент)
в. Николай Заболотный (выставлен на трансфер)
з. Александр Новиков (контракт)
н. Жан-Жак Бугуи (контракт)
Главный тренер: Александр Тарханов
ФК "Анжи"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли:
в. Александр Фильцов (вернулся в "Рубин" из аренды)
з. Александр Жиров (вернулся в "Краснодар" из аренды)
п. Святослав Георгиевский (контракт)
п. Андрей Лях (контракт)
п. Дмитрий Щербак (контракт)
п. Браун Форбс (вернулся в "Арсенал" из аренды)
п. Сергей Каретник (контракт)
з. Аслан Дудиев (контракт, перешёл в "Тосно")
з. Сергей Паршивлюк (перешёл из ФК "Анжи")
Главный тренер: Александр Григорян
ФК "Динамо"
Пришли:
п. Алексей Ионов (вернулся из аренды в ЦСКА)
н. Кирилл Панченко (выкуп прав у ЦСКА)
Ушли:
з. Люк Уилкшир (контракт)
п. Игорь Денисов ("Локомотив" выкупил права)
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
ФК "Тосно"
Пришли:
з. Аслан Дудиев (купили у "Анжи")
п. Георгий Мелкадзе (аренда у "Спартака")
Ушли:
в. Эдуард Байчора (контракт)
з. Арсений Логашов (контракт)
з. Константин Гарбуз (контракт)
н. Павел Киреенко (возвращается в ФК "Паланга" (Литва) из аренды)
з. Алексей Аравин (контракт)
Главный тренер: Дмитрий Парфёнов
ФК "Арсенал"
Пришли:
п. Браун Форбс (вернулся из аренды в "Анжи")
Ушли: (официальных трансферов пока нет)
Главный тренер: –
ФК "СКА-Хабаровск"
Пришли: (официальных трансферов пока нет)
Ушли: (официальных трансферов пока нет)
Главный тренер: Алексей Поддубский
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