Страна креветок и неукротимых львов. Знакомимся со сборной Камеруна по футболу

Сегодня в Москве сборная Камеруна сыграет против чилийской команды. В преддверии этой встречи Лайф рассказывает об одной из команд.

История страны

Название страны Камерун, располагающейся в западной части Центральной Африки, переводится как "река креветок". Такое название стране в 1479-м дали португальские мореплаватели Руй ди Сикейра и Фернан ду По из-за большого количества креветок в реке Вури. У этой страны действительно очень тяжёлая, но богатая история. С конца XVI века Камерун был под управлением голландцев, французов, немцев и даже англичан. Поэтому одним из своих главных праздников камерунцы считают День независимости, который отмечают 1 января.

Столица республики — Яунде, самый крупный город — Дуала. Официальные языки — французский и английский.

Население

В Камеруне насчитывается более чем 225 отдельных этнических групп. Около 40% населения составляют христиане, 20% — мусульмане, остальные — приверженцы традиционных африканских верований (культа предков, культа сил природы, фетишизма и многих других).

Время

Несмотря на удалённость от России, временная разница с Москвой совсем небольшая: –2 часа. Поэтому все камерунцы могут примкнуть к экранам телевизоров и смотреть Кубок конфедераций в удобное и не очень позднее время.

Природное богатство Камеруна

В Камеруне собрано настоящее природное разнообразие: горы, тропические леса, пустынные саванны, реки и озёра. Но, конечно, эта африканская страна славится и своим действующим вулканом, который так и называется — Камерун. Последний раз вулкан извергался в 1999 году.

В Камеруне есть большие запасы нефти и газа, что помогает стране в самообеспечении.

Достопримечательности

Как бы удивительно это ни звучало, но туристов в Камерун приезжает достаточно много. И посмотреть там есть на что! Столица славится Музеем искусств, монастырём бенедиктинцев и Центром ремёсел. В городе Фумбан пользуются популярностью Музей султана, Музей искусств и традиций, Королевский дворец. Но главным предметом гордости всех камерунцев являются национальные парки.

В общем, с Республикой Камерун немного познакомились. Теперь можно переходить к истории футбола в этой стране.

Сборная Камеруна по футболу

Камерунскую сборную называют неукротимыми львами. Команда является одной из сильнейших в истории африканского футбола. И — что самое интересное — первый матч сборная Камеруна провела лишь в 1960 году!

Но с того времени африканцы семь раз участвовали в чемпионатах мира, и лучшим достижением является попадание в четвертьфинал турнира. 18 раз сборная Камеруна играла в Кубке африканских наций и пять раз смогла победить (1984, 1988, 2000, 2002 и 2017 гг.). Именно выигрыш на этом турнире в нынешнем году позволил ей стать участником Кубка конфедераций — 2017, который пройдёт в России. Кстати, камерунцы в Кубке конфедераций имеют неплохой опыт. В 2003 году, когда этот турнир проходил во Франции, команда заняла второе место. Также в копилке этой сборной имеется и золото Олимпийских игр в Сиднее.

Валерий Непомнящий

Да-да, здесь не опечатка. Молодое поколение, возможно, и не помнит, но российский тренер в 1988 году возглавил сборную Камеруна и на протяжении двух лет работал в Африке. Более того, Валерий Кузьмич стал первым тренером в мире, которому удалось довести африканскую команду до стадии 1/4 финала чемпионата мира (об этом уже упоминалось выше). Произошло это в 1990 году на мировом первенстве в Италии.

Звёзды футбола

Конечно, главной звездой футбольного мира Африки является Роже Милла. На его счету огромное количество наград и трофеев. Милла вошёл в историю футбола как самый возрастной участник чемпионата мира и самый возрастной автор забитого мяча на этом же турнире. А произошло это в 1994 году в матче против не кого-нибудь, а сборной России, где наша команда обыграла африканцев со счётом 6:1! Роже тогда было 42 года.

Но россиянам, разумеется, роднее другая звезда камерунского футбола — Самюэль Это'О. Ведь он с 2011 по 2013 год играл в махачкалинском "Анжи". Это'О является лучшим бомбардиром сборной Камеруна. На его счету 56 голов за национальную команду. Также экс-игрок "Анжи", как и Милла, имеет много титулов и званий.

В настоящее время в казанском "Рубине" играет Александр Сонг. Алекс, вероятнее всего, сыграет и на Кубке конфедераций за сборную Камеруна. В российском клубе он выступает с начала прошлого сезона. До этого играл в "Барселоне", "Арсенале", "Вест Хэме" и других клубах.

Стоит отметить, что в российском чемпионате в разные годы выступали многие камерунцы, например Бенуа Ангбва ("Крылья Советов", "Сатурн", "Анжи", "Ростов"), Андре Бикей ("Шинник", "Локомотив"), Жерри-Кристиан Тчуйсе ("Черноморец", "Спартак", "Москва"), Ги Эссаме ("Терек"), Бертран Нгапуну ("Ростов") и многие другие.

Напомним, что сборная Камеруна свой первый матч на Кубке конфедераций проведёт против Чили 18 июня в Москве на стадионе "Открытие-арена". Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.

22 июня в Санкт-Петербурге камерунцы сыграют со сборной Австралии. Начало этого матча — 18:00 (мск).

25 июня в 18:00 в Сочи на стадионе "Фишт" соперниками сборной Камеруна станут немцы.