60-летний турникмен показал, как прокачать себя на пенсии

Гифка под названием "Тренировка отца и сына" про пожилого и молодого турникменов вырвалась в топ на Reddit.com. Однако пользователи Сети выяснили, что герои оригинального видео вовсе не родственники. Тот, что постарше, передаёт молодому ученику мастерство воркаута, которым он в совершенстве овладел, несмотря на свой возраст.

22-летний Скотт познакомился с 60-летним Уиллом в парке, куда он пришёл заниматься на перекладине. Пенсионер, пребывающий в отличной форме, стал наставником Скотта. Теперь они часто тренируются вместе.

Как тут не вспомнить 49-летнего "танцующего миллионера" Джанлуку Вакки, который тоже не забывает держать себя в тонусе.

А кое-кто и в 70-летнем возрасте даст фору многим 20-летним. Слай подтвердит.