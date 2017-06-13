Практика языка и управление людьми, или Почему я стал волонтёром на КК-2017

Лайф расспросил несколько волонтёров из Казани о том, почему они выбрали работу на Кубке конфедераций, стартующем в России уже в эту субботу, 17 июня.

Дамир Рахматуллин, функция "Штаб волонтёров" (программа "Городские волонтёры")

— Почему вы решили стать волонтёром?

— На самом деле, есть много причин, но выделю одну, главную: я стал волонтёром благодаря любви к спорту. Впервые работал волонтёром на Универсиаде 2013 года, которая проходила в Казани. Тогда моей позицией была "Организация спортивных соревнований" по фехтованию. Также я был волонтёром на Всемирной летней универсиаде 2013 года и Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года, которые также принимала Казань. Сегодня в моём волонтёрском багаже есть уже более 20 международных проектов и мероприятий.

— А вы футбольный фанат?

— Смело могу сказать, что да! Но болею я за футбол в целом, а не за конкретный клуб. Ведь футбол — это игра номер один в мире!

— Какое, по вашему мнению, главное правило волонтёра?

— Думаю, что главное правило волонтёра, как и обычного человека, — это быть просто хорошим человеком.

Владлена Суслова, функция "Аккредитация" (программа "Волонтёры оргкомитета")

— Почему вы решили стать волонтёром?

— У нас есть возможность прокачать свои коммуникационные, организационные и творческие навыки, научиться внимательности и концентрации. Также на этом мероприятии я выполняю функцию тим-лидера, координатора группы волонтёров моего направления, что позволяет понять, наладить и привнести что-то своё в систему коммуникации. Это опыт управления людьми, а мне, как будущему менеджеру, это необходимо. Кроме того, участие в международном мероприятии — отличная практика иностранного языка. А самое главное — безумное количество единомышленников! Знакомясь с другими волонтёрами, ты всегда получаешь заряд позитивных эмоций и энергии.

— Первый ли это опыт для вас?

— Для меня это не первое спортивное мероприятие, в котором я задействована как волонтёр. Когда объявили набор волонтёров на это мероприятие, я даже не думала о том, что можно в нём не участвовать. Кубок конфедераций — невероятный шанс попробовать себя в разных ролях. Моя позиция — выдача аккредитаций, и перед нами стоит масса задач, которые необходимо качественно решить в короткие сроки.

— Являетесь ли вы футбольным фанатом?

— Безусловно, этот турнир ещё и значимое событие для всей нашей страны! Как можно пройти мимо и упустить шанс познакомиться с невероятной командой организаторов, волонтёров и гостей со всего мира? И, конечно, особая честь и радость — прикоснуться к мировому футболу и организации самого значимого футбольного события, ведь я очень люблю этот вид спорта.

Айдар Габдрахманов, функция "Протокол" (программа "Волонтёры оргкомитета")

— Почему вы решили стать волонтёром?

— Хочу почувствовать себя частью исторического события, развить личностные качества и усовершенствовать знание английского языка.

— А вы футбольный фанат?

— Не скажу, что я страстный фанат, но это отличный повод его полюбить и почувствовать атмосферу спортивного праздника, который пройдёт в нашей стране этим летом.

— Первый ли это опыт для вас?

— Я волонтёр с 2014 года. У меня за плечами богатый волонтёрский опыт работы на международных мероприятиях, в основном это работа с иностранными делегациями и гостями.

— Какое, по вашему мнению, главное правило волонтёра?

— Я считаю, что золотое правило волонтёра — ответственное отношение к любой задаче и сохранение позитивного настроя несмотря ни на что.

Ольга Данилова, функция "Транспорт" (программа "Волонтёры оргкомитета")

— Почему вы решили стать волонтёром?

— Ведь это колоссальный опыт коммуникации с людьми и вывод своих личных навыков на новый уровень. Я не представляю, как возможно пропустить такое мероприятие.

— Являетесь ли вы футбольным фанатом?

— Я всегда с радостью смотрю матчи, но назвать себя фанатом не могу.

— Первый ли это опыт для вас?

— Не первый опыт, я волонтёр с 2016 года. — Какое, по вашему мнению, главное правило волонтёра?

— Я считаю, что универсального правила нет, но могу выделить одно из главных лично для меня — это соблюдение норм и правил. Волонтёры — добровольные помощники оргкомитета, которые должны быть грамотными и ответственными исполнителями задач своей функции, и тогда весь механизм будет отлаженно работать, как часы.

Отметим, что на Кубке конфедераций будет работать около шести тысяч волонтёров. В России создано 15 волонтёрских центров, которые уже вовсю готовятся к старту международного турнира.

— Чтобы стать волонтёром, нужно подать онлайн-заявку, — отметил директор департамента по работе с волонтёрами АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" в Казани Айрат Мубаракшин. — Затем волонтёр проходит интервью, во время которого рекрутер решает, на какую позицию распределить кандидата. Успешно прошедшие отбор кандидаты проходят обучение в три этапа: общий, функциональный и объектовый тренинги. Далее волонтёр получает аккредитацию и экипировку. И после этого он готов приступать к сменам на мероприятии.

— Есть какие-то требования к волонтёрам — наличие опыта или знание иностранных языков?

— Из числа формальных требований — только возраст. В программе "Городские волонтёры" принимают участие ребята в возрасте от 14 лет, при этом верхней границы по возрасту нет. В остальном же главное — мотивация кандидата, а также такие важные для волонтёра качества, как коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, ответственность, а также владение английским и другими иностранными языками.

— В чём заключаются основные обязанности волонтёра?

— Зависит от функции и позиции волонтёра, а их на Кубке конфедераций около десяти. Например, волонтёры направления "Транспорт" помогают в организации транспортной логистики и помогают координировать шаттловую систему, благодаря которой в дни матча зрители с билетами смогут бесплатно добраться до стадиона. Ребята направления "Сервисы для зрителей" помогут управлять людскими потоками при подходе к стадиону и расскажут зрителям, как быстрее добраться до своего места на трибунах. Волонтёры информационных станций Host City Volunteers в дни Кубка конфедераций создадут в Казани атмосферу гостеприимного и комфортного города и атмосферу большого спортивного праздника.

— Есть среди волонтёров в Казани иностранцы?

— Да, это студенты, в настоящее время получающие образование в учебных заведениях Казани, и волонтёры, которые специально приезжают из других стран мира, чтобы помочь в проведении турнира.

Напомним, что Кубок конфедераций стартует 17 июня и продлится до 2 июля. Турнир пройдёт в четырёх городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.