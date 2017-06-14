Страна, где люди становятся богами. Знакомимся со сборной Мексики по футболу

Лайф рассказал уже про сборные Чили, Камеруна и Австралии. Теперь давайте познакомимся с одним из соперников нашей команды на Кубке конфедераций — сборной Мексики.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Мексиканские Соединённые Штаты расположены в Северной Америке. Государство омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана на западе и водами Мексиканского залива и Карибского моря на востоке. У Мексики богатейшая история, которая начинается с 20-х тысячелетий до нашей эры. В X веке на землю пришёл народ майя. Ацтеки появились на этой территории в начале II тысячелетия нашей эры, а позже они уже распоряжались всей территорией центральной части страны. Также Мексика находилась в колониальном владении у Испании. Полноценную независимость мексиканцы получили в 1821 году.

Государственный язык — испанский.

Столица — Мехико.

НАСЕЛЕНИЕ

Мексиканцы — это религиозный народ: 90% составляют католики, остальные в основном протестанты. Остались и те, кто придерживается древних религиозных культов.

Численность населения составляет 121 005 815 человек.

ВРЕМЯ

Разница с Москвой составляет восемь часов летом и девять — зимой (UTC –05:00). Получается, что смотреть матчи Кубка конфедераций, который пройдёт в России, местным футбольным болельщикам придётся по утрам и в обед.

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО МЕКСИКИ

Природа этой страны очень разнообразна. Здесь есть множество райских пляжей, а также заснеженные вулканы.

В Мексике разнообразна и флора. В засушливых районах можно увидеть огромное количество видов кактусов, агав и юкк, а на побережье Мексиканского залива — большие тропические леса.

Мексика богата месторождениями руд, ртути, а также нефти и природного газа. В стране производят и экспортируют серебро, свинец, цинк, золото и уран.

Публикация от National Geographic Travel (@natgeotravel) Июн 11 2017 в 7:54 PDT

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Мексика — страна с богатым историческим и культурным наследием. Одними из главных достопримечательностей являются археологические памятники древних племён майя и ацтеков, а также колониальная архитектура.

В городе Мехико обязательно стоит посетить Кафедральный собор, Национальный дворец, площадь Конституции, Чапультепекский дворец, базилику Святой Девы Гваделупской, площадь Трёх Культур. И это только начало списка мест, которые необходимо посмотреть.

Также в Мексике построена одна из крупнейших в мире арен для боя быков. Называется она "Плаза-монументаль". Находится арена всего в 30 метрах от границы с Соединёнными Штатами Америки на известном пляже Тихуаны.

Самым загадочным местом является древний город Теотиуакан. В переводе с ацтекского название означает "город, где люди становятся богами". Пирамиды Солнца и Луны, Дорога мёртвых, тропическая растительность не оставят равнодушным никого.

Среди излюбленных мест туристов стоит отметить города Акапулько и Канкун, остров Косумель и курортную зону Лос-Кабос.

Публикация от Пашка Кораблев (@ultracore666) Ноя 28 2016 в 5:54 PST

СПОРТ

Мексика всегда была очень спортивной страной. Наиболее популярны здесь футбол, бокс, конные бега, теннис и плавание.

Страна принимала большое количество международных соревнований. В 1968 году в Мехико прошли XIX летние Олимпийские игры. В 1970-м и 1986-м страна принимала чемпионаты мира по футболу.

В Мехико построены две большие площадки: "Эстадио Куаутемок", расположенная в городе Пуэбла-де-Сарагоса, и стадион "Олимпийский" в Мехико, на внешней стене которого изображён рисунок, воссоздающий всю историю спорта в стране.

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА

Футбольную сборную Мексики называют или трёхцветными, или просто зелёными. Первый международный турнир команда провела в 1928 году на Олимпийских играх, которые проходили в Амстердаме.

Семь раз Мексика выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ. На Кубке Америки мексиканцы дважды становились серебряными призёрами (1993, 2001) и трижды — бронзовыми (1997, 1999, 2007).

Кстати, мексиканцы выигрывали и Кубок конфедераций. Правда, в 1999 году, а ранее, в 1995-м, завоёвывали бронзу. В 2012 году сборная Мексики выиграла Олимпийские игры в Лондоне.

А вот на мировых первенствах зелёным похвастаться особо нечем. Разве что Мексика дважды становилась хозяйкой ЧМ — в 1970 и 1986 годах.

На последних семи чемпионатах мира мексиканцы выходили из группы, что уже является показателем. Только сборные Бразилии и Германии имеют более продолжительные серии. Но и тут есть неудачный рекорд: мексиканцы проигрывают во всех четвертьфиналах ЧМ начиная с 1994 года.

Есть ещё несколько интересных фактов. Первая в футбольной истории жёлтая карточка была показана в матче Мексика — СССР, произошло это в мае 1970 года. Но получил её не мексиканец, а советский игрок Кахи Асатиани. Также в этой встрече была произведена и первая в истории чемпионатов мира замена. Покинул поле первым советский футболист Виктор Серебрянников.

Лучший бомбардир в истории сборной Мексики — Хавьер Эрнандес. На его счету 47 голов. Больше всех матчей за национальную команду провёл Клаудио Суарес (177).

ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА

Пожалуй, одним из самых известных игроков мексиканской сборной является выдающийся футболист конца 2000-х Куаутемок Бланко. Он — единственный мексиканский футболист, которому удалось получить премии ФИФА — "Серебряный мяч" и "Серебряная бутса". Кстати, именно Бланко наряду с Роналдиньо является лучшим бомбардиром Кубка конфедераций. Куаутемок занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной и клуба "Америка", за который, кстати, выступал практически 15 лет.

Бланко принял участие в трёх мировых первенствах. На его счету 120 матчей и 39 голов за сборную Мексики.

Сейчас Куаутемок занимается политикой.

Ещё одним известным мексиканским футболистом является Уго Санчес.

Он занимает первое место среди лучших игроков XX века в Центральной и Северной Америке (по версии МФФИИС). Также входит в список 100 лучших игроков ФИФА и является обладателем "Золотой бутсы" (1990).

Санчес играл за клубы "Реал", "Атлетико" (оба — Мадрид), "Райо Вальекано" (Испания), "Атланте" (Италия) и др.

За спортивную карьеру несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании (1985, 1986, 1987, 1988, 1990), признавался лучшим спортсменом Мексики XX века и лучшим футболистом Мексики XX века.

СБОРНАЯ МЕКСИКИ ПО ФУТБОЛУ — 2017

В Россию команда приехала таким составом:

Вратари: Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Родольфо Кота ("Гвадалахара"), Альфредо Талавера ("Толука").

Защитники: Эктор Морено (ПСВ, Нидерланды), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба — "Атлас").

Полузащитники: Джонатан дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Нидерланды), Эктор Эррера, Мигель Лайюн (оба — "Порту", Португалия).

Нападающие: Хавьер Акино ("УАНЛ Тигрес"), Хесус Мануэль Корона ("Порту", Португалия), Джовани дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Чичарито ("Байер", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Орибе Перальта ("Америка"), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания).

Напомним, что на Кубке конфедераций свой первый матч мексиканцы проведут 18 июня в Казани против Португалии. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

21 июня сборная Мексики сыграет в Сочи с Новой Зеландией. Начало матча в 21:00 мск. А 24 июня противниками мексиканцев станет сборная России. Встреча пройдёт в Казани в 18:00 по Москве.

Австралия: страна тайн и особых запретов

Камерун: страна креветок и неукротимых львов

Чили: страна поэтов и загадочных мест