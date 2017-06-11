История любви хоккеиста ЦСКА и хоккеистки "Торнадо"

Защитник сборной России Ангелина Гончаренко вышла замуж за армейца Андрея Ермакова.

Несмотря на то что сейчас всё внимание спортивных болельщиков приковано к стартующему 17 июня футбольному Кубку конфедераций, жизнь кипит и в других видах спорта. Причём, сильно кипит.

На днях беспрецедентное событие произошло в хоккее — поженились два молодых защитника. Да-да, вы не ослышались.

Невеста — игрок сборной России и "Торнадо" очаровательная блондинка Ангелина Гончаренко, а жених — защитник ЦСКА Андрей Ермаков.

Чтобы поздравить молодожёнов, Лайф позвонил двукратной чемпионке Универсиады на мобильный телефон, но она оказалась недоступна. Всё просто — у ребят медовый месяц в солнечной Доминикане. Откликнулись влюблённые только на сообщение в соцсети.

— Спасибо большое за поздравления! Нам очень приятно! — написала Ангелина.

Нас познакомил настольный теннис

История любви Ангелины и Андрея началась на сборах в Новогорске. Действительно, ну где ещё встретиться двум хоккеистам, жизнь которых — сплошные тренировки и соревнования.

— Андрей позвал меня поиграть в настольный теннис, — вспоминает Ангелина. — Так мы и начали общаться. Когда попадали на сборы в одно время, много разговаривали о том о сём, гуляли вместе.

На вопрос, была ли это любовь с первого взгляда, Ангелина ответила утвердительно.

— Да! Наверное, что-то типа этого! Но в самом начале нашего общения мы просто дружили, потому что у Андрея были другие отношения на тот момент.

Предложение руки и сердца Андрей мне сделал в кровати

До главного события в их жизни ребята встречались четыре года. Немаленький срок, чтобы проверить чувства.

— Предложение Андрей мне сделал, когда мы собирались ложиться спать, — поделилась сокровенным спортсменка. — Мы уже лежали в кровати, когда будущий супруг сказал заветные слова: "Стань моей женой". Он так переволновался, что перепутал пальцы. (Смеётся.)

❤️❤️❤️ Публикация от Angelina Goncharenko (@2hockeyang) Июн 4 2017 в 8:27 PDT

Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Кремле в Измайлово. На празднике влюблённых присутствовали только самые близкие.

— Мы пригласили родных и хороших друзей, — рассказала Ангелина. — Хоккеистов было очень много. Большинство! Что касается подарков, конечно, как же без них? Но не это было важным для нас. Главное, что столь знаменательный день с нами разделили наши самые любимые люди.

По словам Гончаренко, в их семье с Андреем царит демократия.

— Мы очень уважаем и ценим мнение друг друга. Поэтому как такового главного у нас в семье нет. (Смеётся.)

Я с детства хотела выйти замуж за хоккеиста

Ангелина и Андрей ещё очень молоды — им всего по 23 года, поэтому на первом месте у них стоит карьера. Ну, а дети, дети... обязательно будут.

— Пока, конечно, все наши мысли о будущем связаны со спортом, — пояснила Ангелина. — А там — как получится. Если узнаем о прибавлении в семействе, конечно, будем очень рады.

Семейному счастью спортсменов совсем не мешают частые разлуки.

— Иногда это даже полезно, — улыбнулась девушка. — Мы не успеваем надоесть друг другу.

— А вообще, я с детства хотела выйти замуж за хоккеиста, — подмигнула Ангелина.