Нападающий "Реала" переходит в "Манчестер Юнайтед"

По информации Daily Telegraph, 24-летний Альваро Мората всё же решился покинуть мадридский клуб и в ближайшее время переедет в Англию.

Команда Жозе Моуриньо не один месяц ведёт переговоры о покупке Мората в "Манчестер".

Ранее сообщалось, что "Реал" отклонил предложение англичан из-за невыгодной суммы трансфера. МЮ предложил за испанца 60 миллионов евро, в то время как мадридцы рассчитывали заработать на продаже форварда не менее 90 миллионов.

Также известно, что помимо МЮ в услугах Мората были заинтересованы "Челси" и "Милан".

Однако, как выяснили британские журналисты, сам футболист наконец определился, где хочет продолжить карьеру, и дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Внимательные поклонники испанца, ожидая трансферных новостей, не упустили из вида тот факт, что он в "Инстаграме" подписался сразу на нескольких игроков МЮ: Андера Эрреру, Поля Погба, Хуана Мату, Уэйна Руни и Аднана Янузая.

Напомним, Альваро Мората перешёл в "Реал" в июне прошлого года. За сезон в составе мадридцев он сыграл в 43 матчах и забил 20 голов.