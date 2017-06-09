"Анжи" оставил тренером Григоряна и хочет вернуть в футбол миллиардера Керимова

После некоторых раздумий дагестанский клуб РФПЛ продлил контракт с эпатажным тренером Александром Григоряном. По информации Лайфа, в клубе возможно куда более судьбоносное событие: возвращение Сулеймана Керимова. Во всяком случае, над этим уже велась работа.

И борьба за тренерский пост в "Анжи" также могла сыграть в возможных изменениях немаловажную роль. Как стало известно Лайфу, в борьбе за место на тренерском мостике Григорян заочно схлестнулся не с кем-нибудь, а с Гаджи Гаджиевым.

71-летний специалист был не против вернуться в родной Дагестан и долго не подписывал предложенный ему "Амкаром" контракт. Он хотел сменить летом место работы, устав от Урала и скромных условий, в которых живут и работают пермяки. А в Дагестане его хотели видеть влиятельные люди кавказской республики, при поддержке которых специалист мог искать встречи с миллиардером Сулейманом Керимовым.

В декабре прошлого года этот бизнесмен перестал быть владельцем футбольного клуба "Анжи", передав его Осману Кадиеву, но остался его спонсором. Керимов по-прежнему даёт деньги на футбол в родной республике, существенно сократив сумму поддержки команды. Те, кто лоббировал возвращение Гаджиева на родину, надеялись, что смогут убедить Керимова сделать финансирование (6 млн евро в год) "Анжи" более щедрым, но пока результата не добились. Кроме того, источник в самом клубе рассказал Лайфу, что руководители команды хотели бы вернуть Керимова на прежний пост. Правда, сомнительно, что идею втянуть его в футбольные дела по новой поддержит сам миллиардер. Он совсем недавно отошёл от дел, да и многомиллионные вливания Махачкала уже переживала — и особых дивидендов ни самому клубу, ни видному бизнесмену не принесла.

В итоге контракт работавшего с кавказской командой Александра Григоряна, истекший 30 мая, всё же продлили. По данным Лайфа, после матча последнего тура с ЦСКА между Григоряном и нынешним владельцем "Анжи" Кадиевым состоялся диалог примерно такого содержания. Набравший весной 7 очков как главный тренер клуба РФПЛ Григорян прямо спросил Кадиева: "Мне собирать чемодан и уезжать в родной Кисловодск?" Ответ был таким же прямым: "Успокойся, думай о будущем сезоне, а в Кисловодск езжай — отдохнуть".

Гаджиев же в итоге, по нашей информации, близок к тому, чтобы "выбить" себе трёхлетний контракт в "Амкаре", где создал крепкий коллектив, с прибылью торгующий футболистами, которые прежде играли на уровне второй лиги или молодёжного первенства РФПЛ.