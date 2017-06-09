Сборные России и Чили разошлись миром в Москве — 1:1

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций — 2017 россияне и чилийцы порадовали трибуны "ВЭБ-арены" голами, но так и не выявили победителя.

Первый тайм встречи прошёл не с неприличным, но всё же с преимуществом чилийской команды. Самым ярким игроком в стане соперника в первой 45-минутке, бесспорно, стал полузащитник "Баварии" Артуро Видаль.

Россияне старались отвечать опасными контратаками, но серьёзных проблем голкиперу чилийской сборной доставить не удалось.

После перерыва футбол стал более динамичным. На 56-й минуте матча полузащитник чилийцев Маурисио Исла ворвался в свободную зону в штрафной Акинфеева и пробил мимо голкипера — 0:1!

Через 11 минут трибуны "ВЭБ-арены" взорвались овациями. Защитник ЦСКА Виктор Васин на родном поле отличился голом. После навеса Комбарова с углового Васин выпрыгнул выше защитников сборной Чили и головой вколотил мяч в угол ворот Джонни Эрреры — очередной гол сборной России со стандарта — и 1:1!

Russia let's go! Публикация от Viktor (@viktor_kalashnikov) Июн 9 2017 в 10:35 PDT

Товарищеский матч.

Россия — Чили — 1:1 (0:0)

Голы: Исла — 56', Васин — 67'.