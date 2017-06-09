Сборные России и Чили разошлись миром в Москве — 1:1

Первый тайм встречи прошёл не с неприличным, но всё же с преимуществом чилийской команды. Самым ярким игроком в стане соперника в первой 45-минутке, бесспорно, стал полузащитник "Баварии" Артуро Видаль.
Россияне старались отвечать опасными контратаками, но серьёзных проблем голкиперу чилийской сборной доставить не удалось.
После перерыва футбол стал более динамичным. На 56-й минуте матча полузащитник чилийцев Маурисио Исла ворвался в свободную зону в штрафной Акинфеева и пробил мимо голкипера — 0:1!
Г⚽Л! ЧИЛИ @LaRoja— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 9 июня 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЧили 0:1 56' Маурисио Исла pic.twitter.com/3ZiutOc3TC
Через 11 минут трибуны "ВЭБ-арены" взорвались овациями. Защитник ЦСКА Виктор Васин на родном поле отличился голом. После навеса Комбарова с углового Васин выпрыгнул выше защитников сборной Чили и головой вколотил мяч в угол ворот Джонни Эрреры — очередной гол сборной России со стандарта — и 1:1!
Товарищеский матч.
Россия — Чили — 1:1 (0:0)
Голы: Исла — 56', Васин — 67'.
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