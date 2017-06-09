Защитник ЦСКА Васин делит звание лучшего бомбардира сборной России при Черчесове

Защитник ЦСКА Виктор Васин, забивший единственный мяч в товарищеском матче против Чили, стал главным снайпером команды вместе с Артёмом Дзюбой, Фёдором Смоловым и Александром Самедовым.

Всего за девять игр после прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера россияне забили 13 мячей (в среднем — 1,44 за матч). Что интересно, значительная их часть, как и сегодня, забивается со стандартов — 25%, или четыре гола. Качественное исполнение штрафных и угловых всегда было сильной стороной команд Черчесова. В своё время "Динамо" под его руководством начало чемпионат России — 2014/15, забив девять мячей за несколько туров, из которых семь были со штрафных, угловых и пенальти. Так что даже если наши на Кубке конфедераций будут неважно играть, то шансы на высокую результативность всё равно есть.

Сегодня мяч с углового удара, исполненного Дмитрием Комбаровым, забил Виктор Васин. Это его второй гол всего в шести матчах за национальную команду, и теперь 28-летний армеец ни много ни мало делит звание главного бомбардира сборной с куда более опытными сборниками, действующими ближе к атаке.

Бомбардиры сборной России при Станиславе Черчесове:

1. Виктор Васин (ЦСКА) — 2 гола

Артём Дзюба ("Зенит") — 2

Фёдор Смолов ("Краснодар") — 2

4. Александр Самедов ("Спартак") — 2 (1 с пенальти)

5. Александр Бухаров ("Ростов") — 1

Алексей Миранчук ("Локомотив") — 1

Магомед Оздоев ("Рубин") — 1

Дмитрий Полоз ("Ростов") — 1

Ещё один мяч в свои ворота забил игрок сборной Венгрии Мартон Эппель.