История боксёра, который начал ходить в 6 лет, но стал чемпионом России

Сегодня в московской академии Флойда Мейвезера состоится боксёрское шоу "Проспект", где в одном из поединков в супертяжёлом весе за пояс чемпиона России сразятся Ростислав Плечко (10-0) и Владимир Гончаров (5-5). В преддверии боя Лайф рассказывает о 28-летнем Плечко и его нелёгкой судьбе.

На сегодняшний день петербуржец Ростислав Плечко всего полгода в профессиональном боксе. Но за это время он провёл 10 поединков, которые не длились дольше трёх минут. Всех своих противников он сразу же отправляет в нокаут. И накануне встречи, где он будет отстаивать пояс чемпиона России, Лайф пообщался с Ростиславом и расспросил о предстоящем бое, его кумирах, нашей сборной по футболу и тяжёлом детстве.

— Ростислав, готовы ли Вы отправить и Гончарова в нокаут в первом раунде?

— Я всегда готов, но там уже как сложится. На ринге ведь два боксёра, и не всё зависит от меня. Зависит ещё и от удачи. Это же не футбол, когда счёт на табло 5:0 и очевидно, что на последних двух минутах уже не получится отыграться. Бокс — такой вид спорта, что ты можешь зевнуть в последнем раунде на последней минуте и пропустить удар, вследствие чего окажешься в глубоком нокауте. В лучшем случае останешься в живых, а есть же случаи и с фатальным исходом.

— С каким настроем подходите к бою?

— Настрой хороший. Позитивно подхожу к предстающему бою. Особо не нервничаю, потому что уверен в себе. Знаю, что я бью, а люди падают. У меня всегда есть шанс, как бы бой ни шёл. Изучил соперника и его манеры. Мне с ним удобно будет боксировать.

— Как бы вы охарактеризовали Владимира Гончарова?

— Он достаточно амбициозный спортсмен. Спортивное прозвище у него Добрыня, которое на самом деле характеризует его полностью. Я с ним уже познакомился. Он очень вежливый и искренний. У нас хорошо прошли взвешивание и "фейс-ту-фейс", без всяких оскорблений, драк и игры на публике. Мы пожали друг другу руки. Видно, что он тоже уверен в себе. Так что бой будет очень интересным, и я его уже предвкушаю.

— Есть ли у вас какой-то ритуал перед боем?

— Я не суеверный. Всё только в наших руках. По крайней мере, что можно сделать, я сделаю точно, а вот дальше уже что получится. На всё воля случая. На остальное я просто не обращаю внимания. Самое главное перед боем — это только тренировочный процесс, который длится не один день, это месяцы. Перед выходом на ринг уже никакой ритуал не поможет, если вы не готовились.

СПАСИБО МАМЕ, КОТОРАЯ НОСИЛА МЕНЯ НА РУКАХ ДО ШЕСТИ ЛЕТ

Ростислав Плечко очень позитивный человек, который постоянно шутит. Даже сложно поверить, каким трудным было его детство. Родился петербуржец с тазобедренной травмой, и врачи настаивали на операции, но его родители решили поднять своего сына сами. Впервые самостоятельно он начал ходить лишь в шесть лет.

— Эта травма оставила большой след в вашей жизни?

— Одна нога у меня короче другой до сих пор. Единственное, сейчас мне это не мешает жить. Правда! Я не хромаю и у меня ничего не болит. И слава богу! Низкий поклон моим родителям. Особенно маме, которая носила меня до шести лет на руках.

У меня был вариант сделать операцию, после которой я с вероятностью в 99% смог бы ходить, но остался бы хромой на всю жизнь. Мне пришлось бы носить специальную обувь, чтобы уравнять ноги. Вообще тогда мало кто прогнозировал, что я смогу выздороветь. Мама решила не класть меня под хирургический нож, взяла на себя всю ответственность и шесть лет со мной возилась. Постоянно был у неё на руках, ходил в распорках... Но всё сложилось как в американском кино с хеппи-эндом. Я, как вы сами видите, жив-здоров и ещё бью людей. И это у меня хорошо получается! (Смеётся.)

— А вы помните тот момент, когда впервые пошли самостоятельно? Какие эмоции испытывали тогда?

— Сразу всплывает в голове кадр из моего любимого фильма — "Форрест Гамп", где за ним бежали хулиганы, а его девушка кричала: "Беги, Форрест, беги!" И вот он бежит, как умалишённый, быстрее, чем машина... Но таких эмоций у меня, конечно, не было. Я вас разочарую. Более того, я не помню самого момента, когда начал ходить. Знаю только, что, когда мне сняли распорки, я стал гиперактивным ребёнком. Мне даже это как диагноз поставили и назначили пить глицин, который мне абсолютно не помогал. Видимо, дефицит движения в детстве сказался на моём характере, и до сих пор я такой же активный.

Но я всё стараюсь сводить на позитив. Это не грустная тема для меня. Меня часто о ней спрашивают. Нет вообще ничего, что заставило бы меня печалиться. Всё у меня вызывает только радость. Всё, что ни происходит, — к лучшему. Наверное, я ещё стал и просто мудрее.

ЕСЛИ НАШИ ФУТБОЛИСТЫ НАПИВАЮТСЯ, ТО ПУСТЬ ЭТО ДЕЛАЮТ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

— Знаю, что в детстве вы любили футбол. Сейчас смотрите? За какой клуб болеете?

— Вообще, я стараюсь не болеть! (Смеётся.) Футбол мне уже не так интересен, как прежде.

— Почему?

— Думаю, вы сами можете ответить на этот вопрос.

— Потому что наша сборная не показывает достойную игру?

— Вот недавно я смотрел финал Лиги чемпионов, а до этого давно не включал по телевизору футбол. Был приятно удивлён скоростью, техникой, уровнем игры и, главное, слаженностью команды. И там была интрига. Я предпочитаю смотреть испанский, английский или итальянский чемпионаты. Российский же чемпионат меня огорчает и разочаровывает! Ну не умеют они играть! И я не боюсь это сказать. Если им это не понравится, то пусть они придут ко мне все вместе и попробуют набить мне морду! (Смеётся.)

— Но уже совсем скоро стартует Кубок конфедераций, будете смотреть?

— Вы считаете, этот турнир столь значимый для нашей страны? Чемпионат мира — это другое дело. Провести чемпионат мира в России, чтобы попасть на него, — это самый лучший вариант для нашей сборной! (Смеётся.)

— У вас есть объяснение, почему у наших ничего не получается?

— Потому что не так много россиян играют в нашем чемпионате. Да, есть лимит теперь, но всё равно нужно дальше пересматривать законы. Слишком много легионеров. Я вообще считаю, что звёздам, которых привозят из-за рубежа, платят намного больше, чем они на самом деле того стоят. У нас не меньше талантов, но им трудно пробиться. Вот лучше, чем платить им большие суммы, вкладывать деньги в детский спорт. Я как петербуржец скажу, что у нас хорошая академия в "Зените". Надо воспитывать своих детей. Мы же все деньги отправляем за рубеж. У нас априори неправильная политика внутри страны.

— А на матчи "Зенита" ходите?

— Да, я ходил и болел. Помню, пошёл в футболке Александра Кержакова и он забил гол. Был очень рад. Мне вообще нравится Кержаков. Он предан нашему городу. Начал играть здесь и завершает карьеру здесь же.

— Мне вот не нравится Кокорин... Раз уж мы поговорили о положительном, то теперь об отрицательном нужно. У большинства футболистов звёздная болезнь. Они много получают, у них много фанатов. Хотя объективно некоторые из них даже и чемпионат России не выиграли. Они не пашут так, как ребята, которые занимаются единоборствами. Более того, они "по шапке" никогда не получали. Хотя подзатыльников им нужно надавать. Иногда я поражаюсь им! Если они отмечают что-то где-то, то пусть это делают, если хотят, но не глазах у всех! Их все же узнают. Они звёзды. Они у всех на слуху и на виду. И они должны пропагандировать здоровый образ жизни. Никто не заставляет их вести его. Но делайте вид, что вы стараетесь! Пусть хоть в запой уходят, но за закрытыми дверями. Им повезло, что футбол популярный вид спорта и там большие деньги. Но кроме преференций есть ещё и обязательства. В частности, перед молодым поколением. Ведь дети смотрят на своих кумиров и равняются на них. А когда они видят в новостях, как футболисты отмечали и сколько стоило их шампанское сразу после поражения... Ну что тут ещё скажешь.

ХОЧУ СТАТЬ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА, ОБЪЕДИНИВ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПОЯСА

— Кто у вас кумир в боксе?

— Честно, их много. Например, Рой Джонс. Он для меня всегда будет великим спортсменом. Другой разговор, уважаю ли я его как человека... Настоящий мужчина не будет продаваться, а он продаётся. Он поменял гражданство не потому, что так любит Россию. А потому, что в Америке у него огромные долги. То, что он зарабатывает в США, у него взыскивают. В этом, конечно, он потерял уважение для меня. Но если говорить только о его спортивной составляющей, то он — легенда. Ещё, конечно, это Майк Тайсон. Он начинал яркую карьеру, но как человек, кстати, был неадекватным. Конечно, все девочки любят плохих парней, но у него было много жестоких поступков и даже проступков. В его жизни были наркотики, постоянные новости об изнасиловании и агрессивные выходки на ринге — как с Эвандером Холифилдом. Но по завершении карьеры он начал развиваться как человек. И с каждым годом всё больше и больше вызывает уважение. Мне интересно следить за его жизнью, хотя он давно повесил перчатки на гвоздь. А вот Рой Джонс, наоборот, не вызывает у меня уважения как личность.

— Против кого вы бы хотели выйти на ринг?

— Мечтаю с Энтони Джошуа и Уайлдером. Хочу выйти на ринг против них, но не сейчас. Позже. Мне нужно ещё набраться опыта и много тренироваться. Но уверен, что это произойдёт.

— Какая у вас мечта в боксе?

— Любой профессиональный спортсмен, не важно, на ринг он выходит или занимается кёрлингом, мечтает стать лучшим. Я хочу стать чемпионом мира и абсолютным чемпионом мира, объединив четыре основных пояса. Я выхожу на ринг только ради победы и званий, а не ради денег. Я зарабатываю другим способом.

ЗОЛОТЫХ ТУАЛЕТОВ У МЕНЯ ДОМА НЕТ, НО ВСЁ, О ЧЁМ Я МЕЧТАЛ, У МЕНЯ ЕСТЬ

— Вы активно работаете в молодёжной политике...

— Да, у меня много направлений: развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни, воспитание светлой молодёжи, профилактика преступлений. Это очень важный аспект в нашей жизни. Человек, который один раз перешёл закон, с большей вероятностью и повторно сделает это. Мы решаем эту проблему на корню. Я вместе со своими коллегами создал мобильное приложение по девиантному поведению. В первую очередь это приложение для родителей. Они могут его скачать на телефон или на сайте пройти тест вместе со своим ребёнком, который покажет, склонен ли он к совершению преступлений. Если есть такая склонность, то родители отправят его уже к психологам и специалистам. Многие вещи незаметны, но тестирование может помочь. Сейчас это сделать проще, так как все пользуются смартфонами. Приложение наше абсолютно бесплатное. Запустили мы его недавно. Таким образом мы делаем профилактику.

— Вы в своих интервью говорили, что всегда мечтали о красивой жизни... Теперь она у вас есть. О чём сейчас мечтаете?

— Красивая жизнь — понятие относительное. Скажу точно, золотых туалетов у меня дома нет, но всё, о чём я мечтал, у меня есть.

— А о чём вы мечтали?

— Я вырос в обычной семье. В детстве ходил в английскую школу, где были и такие обычные люди, как я, и дети богатых родителей. Я видел, как у многих появлялись первые телефоны, как они ездили за границу и что за ними приезжали водители на автомобилях. Я видел эту красивую жизнь и какие возможности она даёт. Не вижу в этом ничего плохого. Мы не бедствовали никогда, но мне хотелось определённого уровня комфорта. Сейчас у меня всё это есть, но у меня уже сменились ценности. Вряд ли можно гордиться тем, что ты заработал много денег и тратил их только на себя. Я восхищаюсь теми людьми, которые заработанные средства тратят на общественно значимые дела.

Я мог бы сейчас зарабатывать деньги, но выбрал спорт. Кроме того, нахожу время для общественной деятельности. Это моя отдушина.