История боксёра, который начал ходить в 6 лет, но стал чемпионом России
Фото из личного архива
На сегодняшний день петербуржец Ростислав Плечко всего полгода в профессиональном боксе. Но за это время он провёл 10 поединков, которые не длились дольше трёх минут. Всех своих противников он сразу же отправляет в нокаут. И накануне встречи, где он будет отстаивать пояс чемпиона России, Лайф пообщался с Ростиславом и расспросил о предстоящем бое, его кумирах, нашей сборной по футболу и тяжёлом детстве.
— Ростислав, готовы ли Вы отправить и Гончарова в нокаут в первом раунде?
— Я всегда готов, но там уже как сложится. На ринге ведь два боксёра, и не всё зависит от меня. Зависит ещё и от удачи. Это же не футбол, когда счёт на табло 5:0 и очевидно, что на последних двух минутах уже не получится отыграться. Бокс — такой вид спорта, что ты можешь зевнуть в последнем раунде на последней минуте и пропустить удар, вследствие чего окажешься в глубоком нокауте. В лучшем случае останешься в живых, а есть же случаи и с фатальным исходом.
— С каким настроем подходите к бою?
— Настрой хороший. Позитивно подхожу к предстающему бою. Особо не нервничаю, потому что уверен в себе. Знаю, что я бью, а люди падают. У меня всегда есть шанс, как бы бой ни шёл. Изучил соперника и его манеры. Мне с ним удобно будет боксировать.
— Как бы вы охарактеризовали Владимира Гончарова?
— Он достаточно амбициозный спортсмен. Спортивное прозвище у него Добрыня, которое на самом деле характеризует его полностью. Я с ним уже познакомился. Он очень вежливый и искренний. У нас хорошо прошли взвешивание и "фейс-ту-фейс", без всяких оскорблений, драк и игры на публике. Мы пожали друг другу руки. Видно, что он тоже уверен в себе. Так что бой будет очень интересным, и я его уже предвкушаю.
— Есть ли у вас какой-то ритуал перед боем?
— Я не суеверный. Всё только в наших руках. По крайней мере, что можно сделать, я сделаю точно, а вот дальше уже что получится. На всё воля случая. На остальное я просто не обращаю внимания. Самое главное перед боем — это только тренировочный процесс, который длится не один день, это месяцы. Перед выходом на ринг уже никакой ритуал не поможет, если вы не готовились.
Друзья, мне поступает много сообщений поддержки. Я благодарен вам за такое отношение, но не все могут попасть на мой бой и увидеть живьём. Прямая трансляция турнира будет вестись на интернет-порталах allboxing и allfight. Начало в 19.00! . . . #RPTeam #rostrussia #бокс #боксер #москва #жуковка #рублевка #чемпион #чемпионат #спорт #спортспортспорт #спортивнаяфигура #спортивные #кудасходитьвмоскве #суббота #выходные #мы #я #россия #друзья #вместе #поддержка #братья #сестры #запитер
СПАСИБО МАМЕ, КОТОРАЯ НОСИЛА МЕНЯ НА РУКАХ ДО ШЕСТИ ЛЕТ
Ростислав Плечко очень позитивный человек, который постоянно шутит. Даже сложно поверить, каким трудным было его детство. Родился петербуржец с тазобедренной травмой, и врачи настаивали на операции, но его родители решили поднять своего сына сами. Впервые самостоятельно он начал ходить лишь в шесть лет.
— Эта травма оставила большой след в вашей жизни?
— Одна нога у меня короче другой до сих пор. Единственное, сейчас мне это не мешает жить. Правда! Я не хромаю и у меня ничего не болит. И слава богу! Низкий поклон моим родителям. Особенно маме, которая носила меня до шести лет на руках.
У меня был вариант сделать операцию, после которой я с вероятностью в 99% смог бы ходить, но остался бы хромой на всю жизнь. Мне пришлось бы носить специальную обувь, чтобы уравнять ноги. Вообще тогда мало кто прогнозировал, что я смогу выздороветь. Мама решила не класть меня под хирургический нож, взяла на себя всю ответственность и шесть лет со мной возилась. Постоянно был у неё на руках, ходил в распорках... Но всё сложилось как в американском кино с хеппи-эндом. Я, как вы сами видите, жив-здоров и ещё бью людей. И это у меня хорошо получается! (Смеётся.)
— А вы помните тот момент, когда впервые пошли самостоятельно? Какие эмоции испытывали тогда?
— Сразу всплывает в голове кадр из моего любимого фильма — "Форрест Гамп", где за ним бежали хулиганы, а его девушка кричала: "Беги, Форрест, беги!" И вот он бежит, как умалишённый, быстрее, чем машина... Но таких эмоций у меня, конечно, не было. Я вас разочарую. Более того, я не помню самого момента, когда начал ходить. Знаю только, что, когда мне сняли распорки, я стал гиперактивным ребёнком. Мне даже это как диагноз поставили и назначили пить глицин, который мне абсолютно не помогал. Видимо, дефицит движения в детстве сказался на моём характере, и до сих пор я такой же активный.
Но я всё стараюсь сводить на позитив. Это не грустная тема для меня. Меня часто о ней спрашивают. Нет вообще ничего, что заставило бы меня печалиться. Всё у меня вызывает только радость. Всё, что ни происходит, — к лучшему. Наверное, я ещё стал и просто мудрее.
ЕСЛИ НАШИ ФУТБОЛИСТЫ НАПИВАЮТСЯ, ТО ПУСТЬ ЭТО ДЕЛАЮТ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
— Знаю, что в детстве вы любили футбол. Сейчас смотрите? За какой клуб болеете?
— Вообще, я стараюсь не болеть! (Смеётся.) Футбол мне уже не так интересен, как прежде.
— Почему?
— Думаю, вы сами можете ответить на этот вопрос.
— Потому что наша сборная не показывает достойную игру?
— Вот недавно я смотрел финал Лиги чемпионов, а до этого давно не включал по телевизору футбол. Был приятно удивлён скоростью, техникой, уровнем игры и, главное, слаженностью команды. И там была интрига. Я предпочитаю смотреть испанский, английский или итальянский чемпионаты. Российский же чемпионат меня огорчает и разочаровывает! Ну не умеют они играть! И я не боюсь это сказать. Если им это не понравится, то пусть они придут ко мне все вместе и попробуют набить мне морду! (Смеётся.)
— Но уже совсем скоро стартует Кубок конфедераций, будете смотреть?
— Вы считаете, этот турнир столь значимый для нашей страны? Чемпионат мира — это другое дело. Провести чемпионат мира в России, чтобы попасть на него, — это самый лучший вариант для нашей сборной! (Смеётся.)
— У вас есть объяснение, почему у наших ничего не получается?
— Потому что не так много россиян играют в нашем чемпионате. Да, есть лимит теперь, но всё равно нужно дальше пересматривать законы. Слишком много легионеров. Я вообще считаю, что звёздам, которых привозят из-за рубежа, платят намного больше, чем они на самом деле того стоят. У нас не меньше талантов, но им трудно пробиться. Вот лучше, чем платить им большие суммы, вкладывать деньги в детский спорт. Я как петербуржец скажу, что у нас хорошая академия в "Зените". Надо воспитывать своих детей. Мы же все деньги отправляем за рубеж. У нас априори неправильная политика внутри страны.
— А на матчи "Зенита" ходите?
— Да, я ходил и болел. Помню, пошёл в футболке Александра Кержакова и он забил гол. Был очень рад. Мне вообще нравится Кержаков. Он предан нашему городу. Начал играть здесь и завершает карьеру здесь же.
— Мне вот не нравится Кокорин... Раз уж мы поговорили о положительном, то теперь об отрицательном нужно. У большинства футболистов звёздная болезнь. Они много получают, у них много фанатов. Хотя объективно некоторые из них даже и чемпионат России не выиграли. Они не пашут так, как ребята, которые занимаются единоборствами. Более того, они "по шапке" никогда не получали. Хотя подзатыльников им нужно надавать. Иногда я поражаюсь им! Если они отмечают что-то где-то, то пусть это делают, если хотят, но не глазах у всех! Их все же узнают. Они звёзды. Они у всех на слуху и на виду. И они должны пропагандировать здоровый образ жизни. Никто не заставляет их вести его. Но делайте вид, что вы стараетесь! Пусть хоть в запой уходят, но за закрытыми дверями. Им повезло, что футбол популярный вид спорта и там большие деньги. Но кроме преференций есть ещё и обязательства. В частности, перед молодым поколением. Ведь дети смотрят на своих кумиров и равняются на них. А когда они видят в новостях, как футболисты отмечали и сколько стоило их шампанское сразу после поражения... Ну что тут ещё скажешь.
ХОЧУ СТАТЬ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА, ОБЪЕДИНИВ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПОЯСА
— Кто у вас кумир в боксе?
— Честно, их много. Например, Рой Джонс. Он для меня всегда будет великим спортсменом. Другой разговор, уважаю ли я его как человека... Настоящий мужчина не будет продаваться, а он продаётся. Он поменял гражданство не потому, что так любит Россию. А потому, что в Америке у него огромные долги. То, что он зарабатывает в США, у него взыскивают. В этом, конечно, он потерял уважение для меня. Но если говорить только о его спортивной составляющей, то он — легенда. Ещё, конечно, это Майк Тайсон. Он начинал яркую карьеру, но как человек, кстати, был неадекватным. Конечно, все девочки любят плохих парней, но у него было много жестоких поступков и даже проступков. В его жизни были наркотики, постоянные новости об изнасиловании и агрессивные выходки на ринге — как с Эвандером Холифилдом. Но по завершении карьеры он начал развиваться как человек. И с каждым годом всё больше и больше вызывает уважение. Мне интересно следить за его жизнью, хотя он давно повесил перчатки на гвоздь. А вот Рой Джонс, наоборот, не вызывает у меня уважения как личность.
— Против кого вы бы хотели выйти на ринг?
— Мечтаю с Энтони Джошуа и Уайлдером. Хочу выйти на ринг против них, но не сейчас. Позже. Мне нужно ещё набраться опыта и много тренироваться. Но уверен, что это произойдёт.
— Какая у вас мечта в боксе?
— Любой профессиональный спортсмен, не важно, на ринг он выходит или занимается кёрлингом, мечтает стать лучшим. Я хочу стать чемпионом мира и абсолютным чемпионом мира, объединив четыре основных пояса. Я выхожу на ринг только ради победы и званий, а не ради денег. Я зарабатываю другим способом.
ЗОЛОТЫХ ТУАЛЕТОВ У МЕНЯ ДОМА НЕТ, НО ВСЁ, О ЧЁМ Я МЕЧТАЛ, У МЕНЯ ЕСТЬ
— Вы активно работаете в молодёжной политике...
— Да, у меня много направлений: развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни, воспитание светлой молодёжи, профилактика преступлений. Это очень важный аспект в нашей жизни. Человек, который один раз перешёл закон, с большей вероятностью и повторно сделает это. Мы решаем эту проблему на корню. Я вместе со своими коллегами создал мобильное приложение по девиантному поведению. В первую очередь это приложение для родителей. Они могут его скачать на телефон или на сайте пройти тест вместе со своим ребёнком, который покажет, склонен ли он к совершению преступлений. Если есть такая склонность, то родители отправят его уже к психологам и специалистам. Многие вещи незаметны, но тестирование может помочь. Сейчас это сделать проще, так как все пользуются смартфонами. Приложение наше абсолютно бесплатное. Запустили мы его недавно. Таким образом мы делаем профилактику.
— Вы в своих интервью говорили, что всегда мечтали о красивой жизни... Теперь она у вас есть. О чём сейчас мечтаете?
— Красивая жизнь — понятие относительное. Скажу точно, золотых туалетов у меня дома нет, но всё, о чём я мечтал, у меня есть.
— А о чём вы мечтали?
— Я вырос в обычной семье. В детстве ходил в английскую школу, где были и такие обычные люди, как я, и дети богатых родителей. Я видел, как у многих появлялись первые телефоны, как они ездили за границу и что за ними приезжали водители на автомобилях. Я видел эту красивую жизнь и какие возможности она даёт. Не вижу в этом ничего плохого. Мы не бедствовали никогда, но мне хотелось определённого уровня комфорта. Сейчас у меня всё это есть, но у меня уже сменились ценности. Вряд ли можно гордиться тем, что ты заработал много денег и тратил их только на себя. Я восхищаюсь теми людьми, которые заработанные средства тратят на общественно значимые дела.
Я мог бы сейчас зарабатывать деньги, но выбрал спорт. Кроме того, нахожу время для общественной деятельности. Это моя отдушина.
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