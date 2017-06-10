Отбор на ЧМ-2018: Босния и Греция дерутся, Роналду оформил дубль на отскоках

В минувший вечер в отборе на чемпионат мира в России произошло немало событий, главным из которых стала грандиозная потасовка, в которой один из тренеров сборной Боснии Стефан Джилли выбил зуб греческому игроку Яннису Янниотасу.

Сама игра завершилась со счётом 0:0. Драка вспыхнула после финального свистка, а в интервью греки обвинили боснийцев в неуважении к гимну.

В других матчах квалификации на чемпионат мира в России также произошло немало интересного. Венгрия, только что разгромленная Россией 0:3, проиграла Андорре (!) — 0:1.

Наш конкурент по групповому этапу Кубка конфедераций — сборная Португалии — без проблем разобралась с Латвией — 3:0, дубль на счету Роналду. Голы получились не очень эффектные — основные удары издали отбил латвийский вратарь, но зато отскоки и рикошеты КриРо подстерёг мастерски.

В центральном матче дня Швеция одержала волевую победу над Францией — 2:1, опередив её в борьбе за первое место в своей отборочной группе. Решающий гол был забит на последней минуте встречи с 50 метров после чудовищного ляпа вратаря французов (видео).