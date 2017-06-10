Франция в отборе на ЧМ-2018 пропустила гол на 93-й минуте с 50 метров — видео

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Франция в отборе на ЧМ-2018 пропустила гол на 93-й минуте с 50 метров — видео

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Фото: Reuters

Удивительный эпизод произошёл в важнейшем матче группы А Швеция — Франция (2:1), где за первую позицию борются две эти сборные и Голландия.

На последней минуте игры в Стокгольме чудовищную ошибку допустил вратарь гостей Уго Льорис, выбежавший в поле и зачем-то запустивший мяч прямо в шведа Оло Тойвонена. Тот "пальнул" по пустым воротам прямо из центрального круга — и попал.

Отметим, что и первый гол в матче, забитый Оливье Жиру, также достоин включения во все футбольные хит-парады лета.

Однако гол Жиру в итоге оказался бесполезным: шведы одержали волевую победу и догнали по очкам французов: после шести туров у Швеции и Франции по 13 очков, у Нидерландов — 10, у Болгарии — 9. Напрямую на чемпионат мира, который пройдёт в России, выходит лишь одна команда из группы.

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