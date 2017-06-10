Трансферы РФПЛ: За Данни бьётся "Краснодар", защитник "Спартака" уйдёт в "Ахмат"

Лайф делится с читателями несколькими трансферными слухами, которые в ближайшее время могут превратиться в реальные сделки.

Трансфер № 1. Данни — либо в "Краснодар", либо в "Динамо".

Об интересе бело-голубых к своему бывшему игроку, где он начинал карьеру в России, уже сообщалось. Многие предположили, что именно на переговоры с динамовцами направился полузащитник на "Сапсане" из Санкт-Петербурга после расставания с "Зенитом". Однако, по информации Лайфа, хотят видеть у себя 33-летнего португальца из Каракаса не только москвичи, но и "Краснодар". По нашим сведениям, представители Сергея Галицкого уже вступили в переговоры с ветераном российского футбола, но пока не могут договориться по финансовым условиям. Кроме того, вопросы вызывает здоровье Данни. В своё время краснодарцы уже брали к себе травмированного Романа Широкова, и тот был очень доволен медицинским обеспечением клуба, который поставил его на ноги. Вполне возможно, Галицкому удастся вылечить и часто и тяжело травмирующегося в последнее время Данни.

Трансфер № 2. Евгений Макеев — в "Ахмат"

По информации Лайфа, этот переход — дело почти решённое. Спартаковцам Макеев в минувшем сезоне был объективно почти не нужен, в чемпионате он сыграл только два матча, да и в "Спартаке-2" почти не выходил на поле. Новоиспечённый "Ахмат", бывший "Терек", готов дать 27-летнему российскому защитнику шанс на вторую молодость. В свою очередь, красно-белые выкупили трансфер Георгия Тигиева у "Анжи".

Кстати, весьма интересна история приобретения махачкалинцами лучшего бомбардира ФНЛ последних лет из "Тюмени" Хасана Мамтова. Оказывается, за нападающего боролись клубы сразу из трёх российских дивизионов и он ожидаемо выбрал РФПЛ. В ФНЛ на Мамтова претендовала "Балтика", помимо этого контракт ему предлагал клуб ПФЛ "Арарат".

Трансфер № 3. Ренат Янбаев — в "Краснодар"

Официально об этом ещё не объявлено, но, по нашей информации, 33-летний защитник "Локомотива" продолжит карьеру именно в клубе Сергея Галицкого. Об этом обмолвился недавно и президент железнодорожников Илья Геркус. В Черкизове Янбаев провёл без малого 10 лет и именно оттуда попал в сборную России. Правда, за неё провёл последний матч в далёком 2012 году.