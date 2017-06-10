Фанаты ждут Ибрагимовича в Питере. "Зенит" подписался на шведа в соцсети

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Фанаты ждут Ибрагимовича в Питере. "Зенит" подписался на шведа в соцсети

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Фото:Reuters / Phil Noble

Аккаунт 35-летнего шведского нападающего оказался в числе 80 интересных сине-бело-голубым.

Фанаты "Зенита" быстро заметили, что немногочисленный список подписок любимой команды в "Инстаграме" пополнился знаменитым футболистом. Многие разглядели в подобных действиях питерцев намерение пополнить Ибрагимовичем не только список читаемых профилей в соцсети, но и состав команды.

<p>Фото:Instagram.com</p>

Учитывая, что среди последних подписок "Зенита" в "Инстаграме" значатся Денис Терентьев, Кристиан Нобоа и Роберто Манчини, которыми клуб усилился в последние дни, версия фанатов с возможным приобретением Ибрагимовича звучит вполне оправданно.

Напомним, "Манчестер Юнайтед", за который Златан Ибрагимович выступал в предыдущем сезоне, не заявил шведа в АПЛ на сезон 2017/18.

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