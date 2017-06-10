Валерий Карпин женился в третий раз

Супругой 48-летнего бышего тренера "Спартака", а ныне спортивного журналиста стала 28-летняя учительница из Эстонии Дарья Гордеева.

О том, что Карпин намерен снова жениться, стало известно в октябре прошлого года.

Спустя более полугода торжественная церемония наконец состоялась, Валерий и Дарья поженились в эстонском городке Нарва.

Этой радостной новостью в своём "Инстаграме" поделилась Тина Канделаки.

Валера, Даша, верим! Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Июн 10 2017 в 8:32 PDT

Для Карпина этот брак стал третьим. От первой жены Светланы у него есть две дочери — Мария и Валерия. Второй раз россиянин повёл под венец испанскую актрису Альбу Фернандес, но и этот брак, увы, распался.

Лайф искренне желает счастья Валерию и его новой избраннице Дарье.