Валерий Карпин женился в третий раз

О том, что Карпин намерен снова жениться, стало известно в октябре прошлого года.
Спустя более полугода торжественная церемония наконец состоялась, Валерий и Дарья поженились в эстонском городке Нарва.
Этой радостной новостью в своём "Инстаграме" поделилась Тина Канделаки.
Для Карпина этот брак стал третьим. От первой жены Светланы у него есть две дочери — Мария и Валерия. Второй раз россиянин повёл под венец испанскую актрису Альбу Фернандес, но и этот брак, увы, распался.
Лайф искренне желает счастья Валерию и его новой избраннице Дарье.
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