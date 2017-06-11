Отбор на ЧМ-2018: Армения разгромлена, Шотландия и Англия выдали суперконцовку

Очередной день квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу в России оказался насыщенным на события, самым важным из которых стала жаркая битва двух главных наций Великобритании.

Трудно найти сейчас в Европе более принципиальное футбольное противостояние, чем шотландско-английское, особенно в свете последних политических событий. На неделе, правда, в Соединённом Королевстве прошли парламентские выборы, на которых шотландские националисты потерпели сокрушительное поражение. Поэтому отдушиной для многих мог стать футбол и победа над главным врагом — Англией.

Гимн "Боже, храни королеву" ожидаемо освистали так, что его не было слышно, а сам матч увенчался невероятной концовкой. На 87-й минуте англичане вели 1:0, однако уже к 90-й проигрывали (!) — 1:2 после голов Ли Гриффитса с двух идеальных штрафных ударов. Но в итоге "три льва" не допустили волевой победы северных соседей: на 93-й минуте Англию спас Харри Кейн. Положение после 6 туров из 10 в группе F теперь следующее: Англия — 14 очков, Словакия — 12, Словения — 11, Шотландия — 8.

Принципиальной была и борьба в группе Е, где в случае побед на выход на чемпионат мира могли претендовать сразу две команды с постсоветского пространства — Армения и Казахстан. К сожалению, казахстанцы под руководством Александра Бородюка дома проиграли Дании — 1:3, а армян и вовсе разгромили черногорцы — 4:1, хет-трик на счету Стевана Йоветича. Армения теперь в 4 очках от второго места, дающего шанс пробиться в Россию через стыковые матчи, Казахстан — в 8 и фактически лишился возможности бороться за высокие места.

Из других результатов дня выделим победу участника Кубка конфедераций сборной Германии над Сан-Марино — 7:0. Хет-трик на счету нападающего "Хоффенхайма" Сандро Вагнера. Немцы в своей группе уверенно идут первыми, вторая с солидным запасом — Северная Ирландия.