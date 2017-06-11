Шарапова не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

30-летняя российская теннисистка сообщила на свой официальной странице в "Фейсбуке", что травма бедра, которую она получила на турнире в Риме, оказалась серьёзнее, чем она предполагала.

— Я хочу поблагодарить организаторов за невероятную поддержу и предоставленный wild card на турнир в Бирмингем. Буду работать над восстановлением. Следующим соревнованием для меня станет турнир в Стэнфорде, — отметила Мария Шарпова.

Напомним, что Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Турнир в Стэнфорде пройдёт с 31 июля по 6 августа.