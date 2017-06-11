Кубок конфедераций покажут бесплатно по Первому каналу и "Матч ТВ"

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Кубок конфедераций покажут бесплатно по Первому каналу и "Матч ТВ"

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов 

Об этой новости сообщил официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА бесплатно предоставила права на освещение Кубка конфедераций консорциуму "2Спорт2", который представляют Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ".

Именно три этих СМИ будут освещать международный турнир по телевидению, в Интернете, на мобильных устройствах и радио. Первый канал и "Матч ТВ" покажут игры бесплатно в прямом эфире, а ВГТРК будет освещать в прямом эфире на радио.

Напомним, что Кубок конфедераций стартует 17 июня и продлится до 2 июля. Турнир пройдёт в четырёх городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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