Picstory: Голкипер сборной Германии пошёл под венец на костылях

31-летний вратарь мюнхенской "Баварии" сыграл свадьбу со своей подругой, 24-летней студенткой Ниной Вайсс. Влюблённые расписались в Италии, недалеко от Бари. Так как футболист проходит процесс восстановления от травмы, полученной в 1/4 финала Лиги чемпионов, в матче против мадридского "Реала", ему пришлось передвигаться при помощи костылей.

Официально пара расписалась ещё в мае, но торжество они устроили только сейчас.

Мануэль и Нина знакомы с 2014 года. Предложение руки и сердца известный голкипер сделал своей подруге на Рождество в 2016 году.

Свадьба прошла в церкви Мария Сантиссима делла Мадия в небольшом городе Монополи (Италия), что находится в 50 километрах от Бари.

На торжественной церемонии присутствовало около 200 гостей. Среди них были футболисты Марио Гётце, Джеральд Асамоа и Хайко Вестерманн.

Прогнозируется, что Нойер сможет вернуться на поле только в сентябре. Таким образом, немецкий голкипер не приедет в Россию для участия в Кубке конфедераций.