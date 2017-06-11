Picstory: Голкипер сборной Германии пошёл под венец на костылях

Официально пара расписалась ещё в мае, но торжество они устроили только сейчас.
Мануэль и Нина знакомы с 2014 года. Предложение руки и сердца известный голкипер сделал своей подруге на Рождество в 2016 году.
Свадьба прошла в церкви Мария Сантиссима делла Мадия в небольшом городе Монополи (Италия), что находится в 50 километрах от Бари.
На торжественной церемонии присутствовало около 200 гостей. Среди них были футболисты Марио Гётце, Джеральд Асамоа и Хайко Вестерманн.
Прогнозируется, что Нойер сможет вернуться на поле только в сентябре. Таким образом, немецкий голкипер не приедет в Россию для участия в Кубке конфедераций.
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